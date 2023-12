Mondiale per club, la finalissima alle 19 a Gedda: l’ultimo trionfo di una sudamericana nel 2012. City a un passo dalla storia, sogno Fluminense

"Il Manchester City è una delle migliori squadre nella storia del calcio, e attualmente la migliore che ci sia, allenata da un tecnico che è il top assoluto, ma nulla mi impedisce di sognare. Questa è la partita più importante della mia vita". Così l’allenatore del Fluminense, Fernando Diniz (che è anche ct ad interim del Brasile) alla vigilia della finale del Mondiale per club di oggi (alle 19 ora italiana, diretta canale YouTube Cronache di Spogliatoio e Fifa+) a Gedda.

L’ultimo successo di una sudamericana è stato quello del Corinthians nel 2012, poi hanno vinto sempre i club europei. A dare un contributo di esperienza a Diniz saranno i veterani Marcelo, già vincitore del Mondiale per club con il Real Madrid, Felipe Melo e Ganso. Dall’altra parte il Man City è reduce da un periodo in cui in campionato ha vinto solo una delle sue ultime sei partite ma in Arabia ha avuto facilmente ragione (3-0) dell’Urawa Red Diamonds in semifinale. Ora Pep Guardiola vuole chiudere il suo anno magico, il 2023 del ‘Treble’ (Champions, campionato e FA Cup) con un altro titolo, l’ultimo del Mondiale per club con questo format. "Sarebbe un trionfo per il quale i miei verrebbero ricordati per sempre", dice Guardiola. Sul possibile impiego di Haaland, assente in semifinale, Pep non si sbilancia: "Vedremo".