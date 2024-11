Aston Villa-Juventus, Motta in emergenza. Probabili formazioni e orario tv

Birmingham, 27 novembre 2024 - E' una Juventus assolutamente in emergenza quella che si appresta ad affrontare il match con l'Aston Villa, valevole per la quinta giornata di Champions League. I bianconeri sono a corto di uomini soprattutto in attacco. Ma questo non significa che la Vecchia Signora non cercherà di centrare la terza vittoria europea della stagione. Fino a questo momento Madama ha battuto Psv Eindhoven e RB Lipsia, pareggiato con il Lille e perso con lo Stoccarda. La squadra guidata da Unai Emery, ottava in Premier League, ha cominciato il proprio cammino in Champions League alla grande, ottenendo il massimo della posta in palio contro Young Boys, Bayern Monaco e Bologna. Nello scorso turno però i Villans sono stati messi ko dal Club Brugge.

I precedenti

A differenza delle precedenti quattro sfide europee che in questa stagione hanno visto impegnata la formazione bianconera, quella contro la squadra di Birmingham non sarà una sfida inedita. In pochi, forse, lo ricorderanno, ma questa non è la prima volta che Juventus e Aston Villa si sfideranno. Le due compagini, infatti, si sono affrontate in Coppa dei Campioni in un doppio incrocio, nell’annata 1982/1983, che qui vi abbiamo raccontato in maniera più approfondita, soprattutto per quanto concerne la gara giocata a Birmingham. Doppio incrocio che ha visto i bianconeri ottenere due vittorie ai quarti di finale di quell’edizione superando gli inglesi 1-2 in trasferta e, successivamente, 3-1 in casa. Tra i precedenti c'è anche una sfida più recente, datata 2 agosto 2009, ma non considerabile come gara ufficiale. Stiamo parlando della finale di Peace Cup, torneo amichevole estivo andato in scena in cinque città della Spagna tra la fine di luglio e l'inizio di agosto proprio di quell'anno. Juventus e Aston Villa si sono affrontate nell'atto conclusivo del torneo e a sorridere, in quell'occasione, sono stati i Villans che hanno superato i bianconeri ai calci di rigore dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari prima e supplementari poi.

La conferenza di Thiago Motta

"Affronteremo una grande squadra. Una squadra - ha affermato Thiago Motta in conferenza stampa - che sta avendo risultati molto importanti, soprattutto in questa competizione. Noi scenderemo in campo con grande umiltà, altre, contano tutte ai fini della qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Siamo contati, lo sappiamo, ma tutti siamo pienamente a disposizione del Mister. Gli infortuni fanno parte del nostro lavoro, ne siamo consapevoli. Mi fa piacere essere un esempio per i più piccoli. Sento la responsabilità, mi piace averla e mi piace cercare di migliorare ogni giorno per far capire che si può sempre crescere. determinati a giocare la nostra partita e rispettando, come sempre, il nostro avversario. Sono sempre positivo, ho grande fiducia nei miei giocatori che dimostrano ogni giorno di essere pronti a competere e a dare tutto. La nuova formula della Champions League? Mi piace perchè si ha la possibilità di affrontare squadre diverse e, di conseguenza, ti permette di preparare le partite in maniera diversa. Ti confronti con più avversarie con un'idea calcistica diversa dalla tua e questo aspetto ti permette di crescere tanto. Abbiamo fatto una buona prestazione contro il Milan, controllando tanto il gioco e non permettendo ai rossoneri di ripartire. Giocheremo contro una squadra molto abile nelle transizioni. Non dovremo lasciare spazio ai loro trequartisti, dovremo lavorare insieme in difesa e in attacco. Le palle inattive potrebbero avere un ruolo molto importante all'interno del match. Emery? Come tutti gli allenatori che ho avuto, ho cercato di ascoltare e di imparare anche da lui. Il suo percorso non lo scopro io. È un allenatore che sta ad alti livelli da tanto tempo, se lo merita perchè è sempre stato costante nel suo lavoro e sta continuando a raccogliere i frutti del suo impegno. Se giocherà Timothy (Weah) come riferimento centrale in attacco sono sicuro che giocherà una grande partita e lo stesso discorso vale per chiunque occuperà quella posizione in campo".

Le dichiarazioni di Cambiaso

Andrea Cambiaso ha parlato così alla vigilia dell'incontro: "Personalmente mi sento molto bene. Giocare è la parte più bella di questo sport, di conseguenza posso dire che è un piacere scendere in campo con così tanta frequenza. Sono un grande appassionato di calcio, in generale. Seguo anche la Premier League e penso che sia un campionato molto competitivo, con tante squadre di assoluto valore. Domani, a tale proposito, affronteremo una squadra forte e dovremo giocare una gara attenta e dinamica. Qui a Birmingham si affronteranno due squadre che hanno voglia di giocare a calcio, sarà una bella partita. La sfida contro l'Aston Villa avrà lo stesso peso specifico delle prime quattro che abbiamo affrontato. Non c'è una gara più importante delle altre, contano tutte ai fini della qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Siamo contati, lo sappiamo, ma tutti siamo pienamente a disposizione del Mister. Gli infortuni fanno parte del nostro lavoro, ne siamo consapevoli. Mi fa piacere essere un esempio per i più piccoli. Sento la responsabilità, mi piace averla e mi piace cercare di migliorare ogni giorno per far capire che si può sempre crescere".

Le probabili formazioni

Aston Villa (4-2-3-1): Martinez; Cash, Torres, Konsa, Digne; Kamara, Tielemans; Bailey, Rogers, McGinn; Watkins. All. Emery.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Weah. All. Thiago Motta.

Orario e dove vedere l'incontro

Aston Villa-Juventus si disputa mercoledì 27 novembre, con calcio d'inizio fissato alle 21. La gara verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video. Sarà quindi possibile seguire la partita sulle smart tv compatibili con l’apposita app, ma anche su tutte le altre tipologie di televisori collegandoli ad una console PS3, PS4, Xbox One, o ancora dispositivi come Google Chromecast, Apple Tv e Amazon Firestick. Sarà inoltre possibile seguire il match dall’app di Amazon Prime Video presente su Sky Q.

La designazione arbitrale

Ecco la squadra arbitrale per l'incontro in Inghilterra: a dirigenza la sfida sarà Gil Manzano, coadiuvato dagli assistenti Barbero - Nevado. Quarto ufficiale sarà Martinez Munuera. VAR Hernandez e AVAR Cuadra.

