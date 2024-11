Roma, Ranieri vuole curare il mal di trasferta. A partire dal Tottenham

Roma 27 novembre 2024 - Fallita la prima, non si fascia la testa il buon Claudio Ranieri. La Roma vuole ritrovare se stessa e va a caccia di punti importanti in Europa League, dove la qualificazione è tutto fuorché messa in ghiaccio, visti i soli 5 punti raccolti dai capitolini nelle prime quattro giornate. Nella giornata di domani però la sfida è di quelle ad altissimo tasso di difficoltà: la Roma infatti volerà a Londra, dove affronterà il Tottenham all'interno del suo New White Hart Lane, lo stadio futuristico casa degli Spurs inaugurato poco più di 5 anni fa. Un nuovo debutto europeo sulla panchina giallorossa per il tecnico romano di difficoltà altissima, che fa il paio con quello in Serie A contro il Napoli di Antonio Conte, capolista.

Nella giornata di oggi i capitolini si imbarcheranno sul proprio volo per raggiungere Londra, ma non prima di aver effettuato l'allenamento di rifinitura a Trigoria, con orario di ritrovo previsto per le 12:30. L'arrivo della squadra è atteso nella serata, con la conferenza stampa di Claudio Ranieri prevista per le 20 ora italiana, alle 19 secondo il fuso orario britannico. Per il tecnico è un ritorno in Gran Bretagna, in cui è l'uomo simbolo e leader carismatico dell'incredibile trionfo targato Leicester nel 2016 in Premier League. Un'impresa che ancora oggi fa vibrare il cuore dei tifosi di calcio. Quella con le Foxes non è però stata l'ultima esperienza nella terra di Sua Maestà per l'allenatore, il tecnico ha infatti guidato anche Fulham e Watford, dopo il successo in Premier, dove però non è riuscito a incidere. Oggi il tecnico tornerà a Londra e l'obiettivo è quello di cercare la svolta alla stagione capitolina.

Uno dei punti su cui sta lavorando Ranieri è proprio la cura del mal di trasferta. Napoli e Londra (sponda Tottenham) non sono di certo i punti di partenza più semplice per curare una piaga che continua da inizio stagione, ma nel complesso ha visto i giallorossi vincere solo 5 volte lontana da casa in tutto il 2024. La vittoria lontano dall'Olimpico sta poco a poco diventando un tabù, ma nella trasferta del Maradona si è visto qualche piccolo passo in avanti. La manovra giallorossa è ancora un po' macchinosa e in difesa paga ogni volta gli errori individuali, ma contro la squadra fin qui migliore della Serie A, il passivo non solo è stato contenuto, ma la traversa colpita da Dovbyk ha dato ai giallorossi una chance quantomeno per trovare il pari. Serve un pizzico di consapevolezza in più e il tecnico romano sta cercando di dare proprio questo alla squadra, facendo anche leva sulla leadership e la guida che possono dare i veterani in campo.

Dopo la trasferta di Tottenham ai giallorossi aspetterà l'ultima sfida del trittico iniziale ad altissimo coefficiente di difficoltà per i giallorossi, con la sfida dell'Olimpico contro l'Atalanta. Arrivarci però con un briciolo di fiducia dato da un risultato positivo e importante a New White Hart Lane, chissà non possa dare nuova linfa a una squadra, quella giallorossa, sempre più immersa nella sua spirale negativa.