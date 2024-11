Mercato Roma: la pista Endrick prende quota, ma occhio alla concorrenza della Premier

Roma 21 novembre 2024 – La classifica è complicata, il momento e difficile e la serenità non alberga a casa Roma. L'arrivo di Claudio Ranieri, in attesa del debutto di campionato di questa terza parentesi del tecnico sulla panchina capitolina, ha funto da tachipirina per raffreddare il febbrile ambiente giallorosso. Le rassicurazioni da parte della dirigenza sono arrivate sottoforma di proclami e dichiarazioni, ma ora si prova a battere qualche colpo anche sottoforma di trattative di mercato. La squadra capitolina infatti è in grande difficoltà in zona gol, con Artem Dovbyk troppo isolato in fase di manovra e con il reparto troppo dipendente dalle condizioni dell'ucraino.

In caso di assenza dell'attaccante ucraino, in estate si era voluto, con un pizzico di spavalderia, scommettere sul tentativo di recuperare l'investimento fatto su Eldor Shomurodov. Il centravanti uzbeko non è mancato di applicazione e professionalità, trovando anche la via del gol, ma a livello tecnico era evidente come non regga il confronto con il compagno di reparto. L'assenza del bomber ex Girona al momento è troppo pesante per la rosa giallorossa da poter gestire al momento e proprio a riguardo Florent Ghisolfi sembra pronto a voler mettere un freno. Stando a quanto emerge infatti dalle segrete stanze di Trigoria, il primo obiettivo per il calciomercato di gennaio, è un attaccante: uno di quelli da far esplodere l'entusiasmo della piazza.

La Roma è infatti sulle tracce di Endrick, il giovane prodigio brasiliano di proprietà del Real Madrid. Il ragazzo classe 2006 è arrivato in estate per circa 60 milioni di euro dal Palmeiras e se in termini complessivi, si è già tolto la soddisfazione di 10 presenze con la camiseta blanca tra tutte le competizioni, nel complesso sono appena 120 minuti circa quelli da lui disputati con i madrileni. Ancelotti ha un problema di abbondanza difficilissimo da gestire in attacco e vista la giovane età il brasiliano è spesso tra i più sacrificati. Il giocatore non è però arrivato in Europa per fare delle sfilate e ogni tanto scendere in campo, la qualità c'è e il ragazzo ha già segnato sia in campionato, sia in Champions League.

Il concetto è molto semplice: Endrick vuole giocare, vuole essere protagonista e scalpita a bordo campo con il Real Madrid. Ancelotti però non riesce a garantirgli il minutaggio richiesto e allora l'ipotesi in prestito potrebbe essere la soluzione a questo problema. La squadra di Florentino Perez non ha aperto ufficialmente al trasferimento a titolo temporaneo, ma il pensiero si discute all'interno degli uffici di Madrid, sponda Real, e le pretendenti non mancano. Proprio la Roma infatti avrebbe bussato alla porta per l'occasione di concedere al ragazzo minuti importanti in un campionato molto probante, come la Serie A e in Europa League, dove i giallorossi sono in lotta aperta per restare tra le migliori 24 della competizione e accedere alla fase a eliminazione diretta.

I giallorossi non sono però i soli ad aver chiesto informazioni per il fenomenale diciottenne del Real Madrid. Anche dalla Premier League infatti avrebbero bussato alla porta, con Southampton a caccia di colpi per non retrocedere e l'obiettivo di convincere il brasiliano a prendere parte al campionato più seguito del mondo. In alternativa anche in Liga c'è grande interesse per un eventuale prestito di Endrick, il Real Valladolid del presidente Ronaldo (il fenomeno) avrebbe infatti a propria volta chiesto informazioni per il ragazzo. Solo i blancos potranno aprire all'eventuale cessione del giocatore, ma i giallorossi intanto hanno provato a sondare la pista a caccia del primo colpo del mercato di riparazione.