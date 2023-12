In difesa si salva soltanto Caldirola. Akpa Akpro sorpresa

DI GREGORIO 5.5. Ci mette la mano su Florenzi, evita il peggio in un altro paio di occasioni. La partita però si mette in salita per una sua leggerezza su Reijnders.

D’AMBROSIO 5. Pedro lo aiuta per contenere la furia del duo Theo-Leao, ma non basta. Okafor entra e gli scappa via quando vuole.

CALDIROLA 6. Si porta a casa il duello con Giroud, ma arrivano da altre parti.

CARBONI A. 5. Tenta l’anticipo ma sbaglia i tempi, il Milan ringrazia e sfrutta uno spazio apertissimo.

PEDRO PEREIRA 6. Tiene il confronto in velocità con Theo, si spinge in avanti con coraggio.

GAGLIARDINI 6. Il primo birillo che va giù al gol di Reijnders, ma viene fuori con personalità.

PESSINA 6. Recupera e riparte, detta i tempi e sceglie gli spazi. Un po’ leggero su Leao che apparecchia per Simic.

KYRIAKOPOULOS 5. Dietro è fragile, davanti si perde all’ultimo passaggio.

COLPANI 5.5. Soffre il duello fisico, Maignan gli dice no sul rigore in movimento.

DANY MOTA 5. Giocate semplici, quasi mai efficaci. Palladino gli concede un’altra grande chance, non sfruttata.

COLOMBO 5. Simic lo sorprende e raddoppia, prima Kjaer in scivolata lo anticipa al momento del tiro che sarebbe valso il pari. E forse un’altra partita.

ALL. PALLADINO 5. Si porta a casa bei numeri, ma un passivo troppo severo. Il Monza gioca ed è bello da vedere, ma le idee non si sciolgono in zona gol.

Ciurria 6. Il passo è diverso, le idee ci sono. Maric 6. Una presenza che si vede e si sente. Più del compagno. Carboni V. 6. Mette in crisi la difesa del Milan, ma è troppo tardi per cambiare l’inerzia. Akpa Akpro 6.5. Evita il poker da solo in più occasioni. Gamba che tornerà utile. Izzo sv.

Voto squadra: 5

Michael Cuomo