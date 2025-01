Monza-Cagliari 1-2: Zortea e Piccoli firmano il blitz salvezza dei rossoblù

Monza, 5 gennaio 2025 – Blitz preziosissimo in chiave salvezza per il Cagliari che sbanca l’U-Power Stadium battendo 2-1 un Monza sempre più solo in fondo alla classifica e uscito tra i fischi del pubblico amico. E dire che le cose sembravano essersi messe in discesa per gli uomini di Bocchetti, passati in vantaggio al 6’ con il rigore trasformato da Caprari. Immediata è però arrivata la replica del Cagliari che ha pareggiato al 21’ con la bordata di Zortea e ha preso in mano le redini del match, piazzando poi la zampata del sorpasso grazie a Piccoli al 56’. Passati il vantaggio e rimasti in superiorità numerica per l’espulsione di D’Ambrosio al 63’, gli isolani hanno definitivamente sciolto le briglie e tenuto a bada un Monza che soltanto nei secondi finali – dopo aver rischiato di subire il 3-1 con il palo colpito da Lapadula (il secondo montante colpito dai rossoblù dopo quello scheggiato a inizio gara da Felici) – sono andati vicini al pari con un velenoso tiro-cross di Birindelli.

Primo tempo

Il match si fa scoppiettante sin dalle sue prime battute: dopo appena 2’, infatti, il Cagliari coglie l’undicesimo legno della sua stagione con Felici che in girata colpisce la traversa. Immediata è però la replica del Monza che al 6’ passa in vantaggio: un tiro di Ciurria viene infatti deviato con il polso in piena area da Makoumbou. Il direttore di gara Di Bello inizialmente concede il corner ma poi, richiamato dal VAR, torna sui suoi passi e, dopo aver rivisto l’azione, fischia il calcio di rigore: sul dischetto si presenta Caprari che angola il tiro e, nonostante l’intuizione di Scuffet insacca l’1-0 biancorosso. Lo svantaggio dà la scossa al Cagliari che risponde immediatamente e al 14’ va vicino al pari con una conclusione velenosa di Viola, su cui Turati si supera. L’estremo difensore dei brianzoli, però, nulla può sul mancino perfettamente scoccato da Zortea che al 21’ pareggia i conti, certificando la crescita degli isolani che spingono senza soluzione di continuità grazie a un Viola particolarmente ispirato ma non riescono a mettere anche la freccia del sorpasso prima del duplice fischio di Di Bello.

Secondo tempo

Nonostante i problemi accusati sul finire di primo tempo, Turati da una parte e Mina dall’altra si ripresentano nei rispettivi undici titolari all’inizio di una ripresa che comincia quindi senza cambi e a ritmi più blandi rispetto a quelli dei primi 45’. Dopo appena 8’, allora, Bocchetti prova a dare energie al centrocampo togliendo un Sensi in riserva e peso all’attacco con l’innesto di Djuric per Dany Mota ma è il Cagliari, appena un minuto più tardi, a completare la sua rimonta in ripartenza grazie a Piccoli che raccoglie il suggerimento di Obert – lasciato troppo solo nella corsia centrale – e trafigge Turati con una violenta staffilata che si incastona sotto l’incrocio dei pali. Una fiammata che riaccende di colpo il match e in particolare il Cagliari che pochi istanti più tardi sfiora addirittura il tris con la conclusione di Viola, che sfila di poco sul fondo. Per vedere la reazione di un Monza troppo remissivo bisogna attendere il 60’, quando Pedro Pereira si incunea in area resistendo alla carica di un avversario e calciando il pallone verso Scuffett che con prontezza lo intercetta. Le cose per gli uomini di Bocchetti si complicano però ulteriormente al 64’, perché Di Bello – richiamato nuovamente al VAR – estrae il cartellino rosso ai danni di D’Ambrosio, reo di aver rifilato un colpo proibito ai danni di Mina. Il centrale colombiano, già alle prese con un precedente acciacco, è quindi costretto ad alzare bandiera bianca ma i piani del Cagliari non vengono scompaginati perché i rossoblù, forti della superiorità numerica, continuano a controllare i ritmi di gara giostrando il pallone al cospetto di un Monza che neppure con gli innesti di Maldini e Akpa Akpro riesce a cambiare passo e deve così incassare l’ennesimo ko dopo aver rischiato addirittura di subire il tris, quando Lapadula colpisce il palo in pieno recupero, e aver sfiorato il pari con il tiro-cross di Birindelli sul ribaltamento di fronte. Il tabellino: Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Caldirola, D’Ambrosio; Birindelli, Sensi (dal 54’ Bianco), Bondo (dal 76’ Akpa Akpro), Pedro Pereira (dal 76’ Maldini); Ciurria; Caprari (dall’85’ Martins); Dany Mota (dal 54’ Djuric). All. Bocchetti. Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina (dal 67’ Palomino), Luperto, Obert; Makoumbou (dall’85’ Razvan Marin), Adopo; Zortea, Viola (dall’86’ Pavoletti), Felici (dal 74’ Augello); Piccoli (dal 74’ Lapadula). All. Nicola Marcatori: Caprari (Monza, Rigore 6’), Zortea (Cagliari 22’), Piccoli (Cagliari 56’). Note – Ammonizioni: Bondo, Piccoli. Espulsi: D’Ambrosio, Mina.