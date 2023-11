Monza-Torino 1-1: Colpani risponde a Ilic

Partita molto bella ed equilibrata tra Monza e Torino. Nella prima frazione meglio la squadra di Juric, alla quale è stato anche annullato un gol, a Ricardo Rodriguez, per un fallo di Zapata ai danni di Caldirola.

Nei primi 45 minuti, le migliori occasioni della partita per la squadra di Palladino sono arrivate tutte passando dai piedi di Andrea Colpani, vero protagonista di questo inizio di stagione dei lombardi, abile sia a creare per sé che per i compagni, come nel caso del cross d'esterno per Gagliardini che di testa non è riuscito a mettere in porta.

La situazione si sblocca nel secondo tempo con i granata che sono riusciti a passare in vantaggio grazie al primo gol in Serie A in questa stagione di Ivan Ilic arrivato nella ripresa dopo una bella giocata di Duvan Zapata. Tempo dieci minuti e al 66’ arriva il pari del Monza firmato dal Flaco Colpani che sfrutta un errore di Gineitis e fa 6 in campionato. Negli ultimi dieci minuti entrambe le squadre hanno l’occasione di vincerla: il Torino con Ilic che calcia bene dal limite ma trova l’ottima risposta di Di Gregorio, Monza al 91’ con Valentin Carboni che però non riesce a battere Milinkovic da distanza ravvicinata.

Primo tempo

Prima occasione della partita è sui piedi di Zapata che al settimo minuto lascia partire un destro dai 25 metri che impegna Di Gregorio. Tempo di capovolgere il fronte e anche il Monza si fa vedere dalle parti di Milinkovic-Savic, con Colombo che prolunga di testa per Colpani che entra in area palla al piede e incrocia col mancino, ma la sua conclusione finisce fuori di poco. Dopo dieci minuti in cui le due squadre si studiano, arriva un’altra occasione per il Monza sempre con Colpani che si allarga e col sinistro cerca dentro Colombo, l’attaccante ex Lecce cerca di deviare col tacco ma non riesce a impattare bene il pallone. Il Torino prova ad accendere Vlasic, ma Bondo fa un ottimo lavoro in copertura negano ogni facile soluzione al 17 granata. A un passo dal gol il Torino al minuto 25: Zapata si fa vedere e riceve sulla corsia di sinistra, va uno contro uno sulla linea di fondo, salta Caldirola aiutandosi col fisico, il tiro del colombiano è ribattuto sui piedi di Ricardo Rodriguez che segna di destro. Dopo un rapido consulto con i suoi assistenti però Daniele Doveri annulla il gol per un fallo di Duvan Zapata ai danni di Caldirola. Arrivati alla mezz’ora, il Torino molto meglio rispetto al Monza. Ivan Juric però è costretto a giocarsi il primo cambio della partita al minuto 32 con il classe 2004 Gineitis che prende il posto di Karol Linetty che ha problemi all’adduttore e non riesce a continuare. Il Monza torna a bussare con Colombo che da oltre 25 metri prova la rasoiata di destro che Milinkovic-Savic accompagna fuori con lo sguardo. Sempre Colpani a illuminare il Monza: il trequartista biancorosso mette dentro di esterno destro per Gagliardini che di testa non riesce ad angolare e così Milinkovic in due tempi fa sua la sfera. Si chiude 0-0 un primo tempo equilibrato, con il Torino che costruisce appoggiandosi spesso a Zapata che è bravo a ricevere spalle alla porta e scaricare per i compagni, mentre il Monza vive delle fiammate di Andrea Colpani.

Secondo tempo

Prova a iscriversi alla partita Vlasic, con una fuga sul lato destro del campo e poi cercando dentro Zapata, ma fa buona guardia la retroguardia del Monza. La partita si sblocca al minuto 54: Zapata viene servito sulla fascia al limite dell’area, gioca uno contro uno, alza la testa, vede il taglio flash centrale di Ilic che calcia di prima intenzione sul cross basso del colombiano e segna il suo primo gol in questa stagione in Serie A. Gol meritato per il Tortino, visto soprattutto l’approccio che gli uomini di Juric hanno avuto nei primi minuti del secondo tempo, mentre invece Palladino è pronto a mettere mano alla panchina con Birindelli e Mota che prendono il posto di Ciurria e Bondo. Reazione immediata del Monza con Pessina che va da Colpani che di sinistro cerca subito di battere Milinkovic a giro, ma va giù bene il portiere degli ospiti. Al 66’ arriva fulmineo il pareggio del Monza: rinvio di Di Gregorio a cercare Colombo che prova la sponda, la palla arriva verso Gineitis che si addormenta e regala palla a Colpani che va uno contro uno contro Milinkovic, se la porta sul sinistro e batte il portiere del Toro per l’1-1. Continua il momento d’oro del #27 del Monza che, dopo aver ricevuto la prima convocazione in Nazionale, sigla il 6° gol della sua stagione. Un pareggio meritato per gli uomini di Palladino che hanno reagito molto bene dopo aver incassato lo svantaggio poco più di dieci minuti prima. A 10 dalla fine va a un passo dal gol il Torino, con Zapata che crossa sul secondo palo, palla che viene rimessa in area di rigore, Sanabria lascia lì per Ilic che dal limite dell’area lascia partire un destro secco che però viene toccato da Di Gregorio, molto bravo in questa situazione, e poi la ribattuta di Sanabria trova solo l’esterno della rete. Il Monza ha l’occasione per portarla a casa al 91’: Colombo libera di tacco in area Valentin Carboni che rientra sul sinistro, ma Milinkovic-Savic salva col piede. Con questo pari Monza e Torino restano separate da un solo punto in classifica: lombardi noni a quota 17, piemontesi undicesimi con 16 punti, tra di loro la Lazio che però ha una partita in meno.

Tabellino

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; D'Ambrosio (Pereira, 90’), Caldirola, Bondo (Dani Mota, 58’); Ciurria (Birindelli, 58’), Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani (Valentin Carboni, 81’), Carboni; Colombo. Allenatore: Palladino.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Tameze (Vojvoda, 86’), Buongiorno, Rodriguez (Zima, 72’); Bellanova, Linetty (Gineitis, 33’), Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria (Radonjic, 86’), Zapata. Allenatore: Juric.

Reti: Ivan Ilic (TOR) 54’; Andrea Colpani (MON) 66’;