All’U-Power Stadium arriva l’Hellas. Monza con Castrovilli. Caprari-D’Ambrosio ko

Salvatore Bocchetti vorrebbe non parlare di mercato, ma di fatto (anche) di mercato si parla. Oggi alle 15 c’è Monza-Verona, altro test per valutare se in Brianza si può davvero coltivare l’impresa salvezza. Un impegno che si farà senza la fantasia di Daniel Maldini, pezzo pregiato costretto a lasciare la barca per andare all’ambiziosa Atalanta: 13 milioni, la metà al Milan dal quale è atteso Camarda quando anche i rossoneri avranno risolto il loro puzzle in attacco. Il tecnico monzese sa bene l’importanza di questa partita: "Vincere vorrebbe dire essere a 4 punti dalla zona salvezza. Anche tirando una sola volta in porta, non mi interessa come: vogliamo vincere". Chiaro, di poche parole, quelle che bastano per mettere anche la squadra di fronte all’importanza dell’impegno e alla responsabilità dell’obiettivo. Anche perché solo con lo spirito giusto di potrà sopperire a un’emergenza che arriva dall’infermeria e passa da un mercato ancora in corso d’opera. Non ci saranno Pessina e Gagliardini, e questo non fa notizia da settimane, con loro anche Caldirola, Birindelli, Bondo, Akpa Akpro e da ieri D’Ambrosio (infiammazione tendinea) e Caprari (risentimento muscolare). Di contro ci sarà il nuovo arrivato Castrovilli ("L’ho visto motivato, ha rinunciato a un bel po’ di soldi ed è sempre più difficile trovare persone del genere", rivela Bocchetti) che però di allenamenti nelle gambe a Monzello ne ha uno appena. La squalifica di Bianco, altro intoppo in vista del match, potrebbe far pensare allo schieramento lampo anche dell’ultimo arrivato, che in stagione ha collezionato 10 presenze con la Lazio, di cui solo una da titolare. In difesa potrebbe arrivare l’esordio di Palacios. La strategia appare chiara: dotarsi di chi ha più di un motivo per dare tutto, tralasciando nomi altisonanti che potrebbero non avere nelle corde la voglia di lottare per un obiettivo così delicato.

Probabile formazione (4-4-2): Turati; Pedro Pereira, Izzo, Palacios, Carboni; Ciurria, Castrovilli, Urbanski, Kyriakopoulos; Dany Mota, Petagna. All. Bocchetti. Michael Cuomo