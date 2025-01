Dallo spogliatoio. Bocchetti: "Gioca chi dà tutto, non c’è più tempo. D’Ambrosio? Da uno come lui non me l’aspetto»

Salvatore Bocchetti, nel post partita, non usa mezzi termini: "Non c’è più tempo da perdere, chi non se la sente alzi la mano: servono combattenti che diano tutto per la maglia, bisogna essere uomini. Abbiamo 19 partite, chi c’è bene, chi non c’è per me sta fuori. Non siamo ancora retrocessi, io ci credo, ma tutti dobbiamo dare di più". In sottofondo si sentono i cori dei tifosi: sono un centinaio a bloccare una delle uscite dello stadio, e tutti sono costretti a cambiare strada. Il tecnico continua: "Abbiamo fatto un passo indietro rispetto a Parma e non possiamo permettercelo. Dispiace, è dura da accettare e l’episodio dell’espulsione non ci ha aiutato: non mi aspetto la reazione di D’Ambrosio, non è un ragazzino. Non è tutta colpa sua, ma ci ha penalizzato". M.C.