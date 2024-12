Domani all’u-power. Il Monza cerca punti: "Restiamo uniti»

"I punti", nient’altro che quelli. Questo è quello che cerca sotto l’albero Alessandro Nesta per il suo Monza, contro la Juventus. "I punti dalla salvezza, cinque, sono abbastanza, ma dobbiamo rimanere attaccati anche nelle difficoltà. La classifica mi stupisce, dobbiamo fare in modo di migliorarla". Perdere sì, ma non come a Lecce: Nesta guarderà soprattutto atteggiamento e prestazione, in una partita che guai a chiamarla big match. Questi ultimi "sono quelli contro il Lecce, per esempio". Partite da vincere che lasciano invece amarezza e rammarico. Tra gli assenti Caldirola, Djuric e Petagna, nonché Maldini squalificato: davanti Dany Mota e Caprari con la possibile sorpresa Sensi dall’inizio. M.C.