Domenica c’è il milan. Il tecnico parla chiaro: "Paura di nessuno»

MILAN- non sarà mai una partita come le altre. Soprattutto a San Siro, dove Adriano Galliani sarà sempre di casa, contro un’altra fetta del suo cuore. Vincere alla Scala del Calcio, seppure il precedente sia contro l’Inter, Raffaele Palladino sa come si fa: "Vogliamo fare bene, mantenere questo entusiasmo, questa solidità, questa mentalità - dice ai microfoni a margine della festa di Natale del settore giovanile monzese -. Non avremo nulla da perdere e ce la giocheremo, come facciamo con tutti".

Come da giocatore, così da allenatore, Palladino dribbla il discorso classifica: "Non dobbiamo farci distrarre e condizionare, perché come sbagli vieni ripreso da dietro. Noi pensiamo partita per partita, consapevoli della crescita e senza paura del calendario: non ci sono asticelle da alzare, ma voglia di fare punti contro tutti". Cosa chiedere, quindi, a Galliani per Natale? "Solo di starci vicino come fa sempre", risponde sorridendo. "Sul mercato, a gennaio si farà poco o nulla: magari sfoltire la rosa per lavorare meglio, ma sono contento della squadra che ho e di come stanno andando le cose". Entro fine anno non sono da escludere anche novità sulla vicenda Papu Gomez, ancora fermo per il noto caso di doping sul tavolo degli avvocati da settimane. Mi. Cuo.