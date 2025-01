I brianzoli. Amarcord Palladino, a Monza da ex. Bocchetti: "Ora rialziamoci da uomini»

Ricordate la storia di Raffaele Palladino e il Monza? Sembra una vita fa, invece sono passati 8 mesi ed eccoli ancora insieme, ma avversari. Era già successo a inizio settembre, un pari e una delle migliori espressioni biancorosse della stagione. Oggi il tecnico - e con lui l’ex Colpani - torna in quella che è stata casa sua, la culla della sua carriera da allenatore. Ritrova un ambiente ferito dalle vicende di classifica. E un amico nell’altra metà del campo. Con Salvatore Bocchetti ha condiviso anni al Genoa, in camera insieme, "un rapporto straordinario - racconta l’allenatore monzese - ma domani (stasera, ndr) solo un avversario da battere".

La settimana del Monza è di quelle che può segnare un prima e un dopo: martedì il blitz di Adriano Galliani a Monzello, la lettera consegnata ai calciatori che non ha avuto conseguenze disfattiste, e un ultimo posto che il gruppo ha dovuto gestire tra un carico di lavoro e l’altro: "Ho visto un click mentale, ci siamo guardati negli occhi. Chi non se la sente e non ci crede è giusto che stia fuori, è il momento di dare il 100% e anche di più: la linea della società la condivido". E poi: "I 25 punti chiesti? Possiamo farne anche di più, ma è chiaro che intanto bisogna affrontare il problema a testa alta, con responsabilità, da uomini".

Dalla contestazione di una settimana fa alla ricerca di un nuovo inizio, non senza le solite difficoltà dall’infermeria: Dany Mota non recupera, Kyriakopoulos gli fa compagnia. Manca anche Caldirola, in una difesa che vedrà il ritorno dalla squalifica di Pablo Marì, che un Monza-Fiorentina lo vive anche fuori dal campo in dialoghi di mercato. Davanti si rivedrà dall’inizio Daniel Maldini, al fianco di Caprari con Ciurria esterno. Bagarre in mezzo al campo, dove l’unico certo del posto è Bondo: si giocano una maglia Bianco e Sensi, con Akpa Akpro che scalpita.

Probabile formazione (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Birindelli, Bondo, Bianco, Ciurria; Maldini, Caprari; Djuric. All. Bocchetti.

Michael Cuomo