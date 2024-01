I brianzoli. Il Monza apre le porte ai tifosi. Maldini-gol, Carboni fa il fenomeno

"Decide Giulio (Donati, ndr) quando riprendiamo", dice Palladino in cerchio. "Martedi pomeriggio!", urla Donati. Il ritorno alla vittoria fa sorridere, respirare. Apre le porte al calore dei tifosi, che a dire il vero non è mai mancato: vedi lo striscione che prima di Empoli era stato esposto a Monzello a sostegno di Palladino e i suoi. Ieri pomeriggio nessuno striscione, ma tanti applausi e un bel mix di generazioni: i giovani che si affacciano al Monza dopo anni di affetto per qualche big, i più anziani che conoscono ogni angolo di quel centro sportivo che ora presenta anche una palestra nuova di zecca tra un campo e l’altro. L’ultima miglioria in un ambiente diventato ormai fiore all’occhiello dello sport in Lombardia.

Quando Pessina e compagni s’intravedono, sul campo c’è già Matjia Popovic, che con un preparatore alterna palla e atletica. Dentro e fuori dagli ostacoli, prima di mirare la porticina. Quindi cronometro in mano, su e giù in fascia per aggiungere giri al motore. Caprari è ancora fuori dal campo, ieri con lui c’erano anche D’Ambrosio e Gagliardini, alle prese con qualche acciacco. Stessa situazione per Vignato, fermo per un problema muscolare. La buona notizia è la presenza in gruppo di Caldirola, uscito toccandosi la coscia domenica pomeriggio. I nuovi non emergono, sono già amalgamati al gruppo: c’è Milan (Djuric) che fa a sportellate per mantenere il possesso, c’è "Zerbo" (Zerbin) che vedi qua e là, c’è anche Daniel Maldini che spicca per qualche giocata degna di nota. Si fa sul serio quando il fischio di Palladino dà il via alla partitella finale. Ci sono da una parte Colombo, Maldini e Colpani, dall’altra Djuric, Dany Mota e Valentin Carboni. L’argentino fa il fenomeno, prendergliela è difficile; Maldini (nella foto), bello da vedere e concreto, fa 1-0 per i gialli. Le proteste non mancano nemmeno in allenamento: Alfredo Magni, preparatore dei portieri, annulla due gol in rapida successione al Flaco. Vola qualche parola. Il vantaggio, poi, sarà consolidato da Pedro Pereira in girata, dopo un tuffo degno di nota di Di Gregorio su punizione di Dany Mota.

Altre note sul mercato: non c’era Maric, che va in prestito ai croati del Rijeka. Si è allenato regolarmente Davide Bettella: fresco di esordio in A, il difensore è di nuovo sotto la lente d’ingrandimento del Palermo, dove lo scorso anno aveva tutt’altro che sfigurato in B. Valutazioni in corso. Sarebbe l’ultima operazione di un mercato importante: sono entrati due nuovi titolari, è tornato il sorriso. Meglio di così?