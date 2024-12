Il futuro del club brianzolo. "Cerchiamo di trovare qualcuno che possa far crescere il Monza»

Quale futuro per il Monza? Vero che la famiglia Berlusconi potrebbe disimpegnarsi come si racconta da alcuni mesi? Domande a cui ieri mattina, a margine dell’incontro con la stampa negli studi di Cologno Monzese, ha provato a dare risposte Pier Silvio Berlusconi, ad di Mfe-Mediaset. Il quale, come già fatto a luglio, ancora una volta spalanca le porte all’eventuale ingresso di nuovi azionisti proprio nelle settimane in cui la squadra galleggia nei bassifondi della classifica ed è attesa dallo spareggio-salvezza di Lecce in programma domenica: "Sul Monza posso dire che la volontà è quella di continuare a crescere e trovare qualcuno che possa affiancare o supportare la squadra. Il calcio è un mondo complesso, ma il Monza rappresenta per noi un progetto importante, che vogliamo far evolvere nel tempo secondo logiche aziendali e sportive ben definite".

Dunque, se è vero che il club brianzolo resta saldamente sotto l’ala protettiva Fininvest, l’ipotesi di cessione (anche di parte) delle quote non è una suggestione. E a proposito delle voci su Orienta Capital Partners, Berlusconi jr ha commentato: "Non so nemmeno se si può dire che la trattativa sia saltata. Sono arrivati a un certo punto della negoziazione, poi le parti si sono fermate. Io direttamente non me ne sono mai occupato, ma so che c’era un bel livello d’intesa". G.M.