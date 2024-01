Il mercato alla Galliani. Firma a casa con Maldini. Daniel riparte dal Monza: "Qui per tornare al Milan»

"Nostalgia canaglia". Quanti l’avranno canticchiata ieri, quando i nomi Galliani e Maldini, non una rima ma una delle assonanze più belle e storiche del nostro calcio, si sono riuniti a distanza di quasi 15 anni. A dire il vero, Daniel anche negli anni successivi all’addio al calcio giocato di papà Paolo ha mosso i suoi primi passi da calciatore nel settore giovanile del Milan berlusconiano, e con lui anche il fratello maggiore Christian, che da qualche mese lavora al fianco dell’agente Beppe Riso dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Da lassù, un sorriso orgoglioso lo avrà strappato anche a nonno Cesare, che per qualche anno entrò nei quadri tecnici dello stesso Milan. Ma il rapporto diretto Galliani-Maldini, dirigente-calciatore, torna a illuminare le nostre domeniche a qualche chilometro da Milano dopo una storia di trofei irripetibili al Milan.

Da casa di mamma e papà, non lontano da CityLife, Daniel si era allontanato per una stagione allo Spezia, lì dove nell’anno dello scudetto rossonero aveva segnato il primo gol in Serie A. Il primissimo, quello in prima squadra, lo segnò a San Siro in un’amichevole proprio contro il Monza nella lunga estate post Covid del 2020: destino. Nell’esperienza ligure, invece, sempre il destino lo mandò in porta contro papà - il Milan - al Meazza e quindi per battere l’Inter al Picco. I nerazzurri, ora, renderanno ancora più romantico il suo nuovo esordio: "Per me è un derby, una partita importante come altre, ma questa è speciale", ha detto alle prime parole in biancorosso. In Brianza, Maldini arriva da 6 mesi all’Empoli non proprio brillanti: 7 presenze, neanche 300 minuti e un avvio col freno a mano tirato per un problema muscolare. Ma la cura Palladino, ormai si sa, è quella giusta per mettere in luce le migliori qualità: lui, che sulla trequarti si sente a suo agio, se la vedrà con Colpani e Valentin Carboni, non due concorrenti di poco conto.

Nel tridente fantasia che ha già proposto con Dany Mota il tecnico monzese, Daniel potrà dire la sua in ogni casella. Quindi c’è il fattore "casa": una società attenta con un dirigente che lo ha visto crescere, e la vicinanza con la famiglia sempre attenta alla crescita del piccolo di casa. "L’arrivo è stato perfetto", ha detto appena uscito dall’appartamento di Adriano Galliani, che gli ha stretto la mano in zona Brera prima di lasciarlo alla prima sgambata in solitaria a Monzello. Lì ha conosciuto il nuovo allenatore, quindi ha ritrovato anche vecchie conoscenze come Lorenzo Colombo, suo compagno milanista. "Il mio obiettivo è tornare al Milan, fare bene con questa maglia e aiutare la squadra il più possibile", dice rispondendo sui piani futuri. Il club rossonero lo ha girato al Monza in prestito secco: sei mesi per rimettere la stagione nel binario corretto e per provare poi a rientrare a Milanello dal portone principale. E papà? "Abbiamo parlato - rivela - e siamo d’accordo che questa sia la soluzione migliore per me. È stato tutto molto veloce". In effetti ieri mattina subito visite - ridotte - e firma, in compagnia di Christian in doppia rappresentanza: familiare e per l’agenzia che ha curato la trattativa. Quindi le foto di rito, due sorrisi che, di padre in figlio, tornano a unirsi in una stretta di mano. Manca solo il numero, che non sarà il 3 ma il 27 come in altre occasioni. Rimbombano, e le ricorda Galliani al giocatore, le parole del presidente Silvio Berlusconi nel luglio 2020, in un’intervista a Telelombardia: "Ho voluto bene a Cesare, voglio bene a Paolo e adesso a suo figlio, che nelle giovanili del Milan annuncia di essere un ottimo giocatore. Speriamo di averlo al Monza e che confermi tutte le nostre speranze". Un motivo in più, per Daniel, per lasciare il segno.