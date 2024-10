Il Monza all’U-Power Stadium. Nesta: "Galliani è stato paziente, col Venezia voglio conferme»

Sarà stata una settimana di lavoro facile per Alessandro Nesta e il suo Monza. Con uno schema ripetuto in loop: rinvio di Turati, spizzata di Djuric, e gli attaccanti ad attaccare gli spazi verso la porta avversaria. "Parliamone seriamente", dice l’allenatore. Lo prendiamo in parola: "Lo abbiamo fatto anche contro il Bologna, Maldini va in porta... Noi proviamo davvero questa giocata". Ed è stata anche una settimana più facile perché le vittorie portano sorrisi e la classifica oggi potrebbe assumere lineamenti opposti a quelli delle ultime settimane.

L’ennesimo atto di fiducia di Adriano Galliani che rasserena tutto l’ambiente, dentro e fuori, è arrivato venerdì: "Per me è un vantaggio lavorare con lui perché lo conosco da prima e abbiamo un buon rapporto. Ha avuto la pazienza di aspettarci, un’altra persona avrebbe potuto anche mandarci via. Ma lui vuole bene più al Monza che a me: quindi, se le cose non vanno, ci sta che, come tutti, possa esonerarmi. Questo è il calcio ed è giusto, se uno avverte il pericolo", il commento di Nesta. Il sorriso non manca, soprattutto quando si torna alla prima grande gioia del campionato di Verona: "Ho detto: “Pensa se mi mandano via e non posso neanche dire di averne vinta una in Serie A“. Non è andata così". Per di più, non c’è stato solo il risultato, ma tanti altri segnali positivi da incollare anche nel pomeriggio casalingo contro il Venezia: "Vincere era importante, la squadra l’aspettava da troppo e cominciava a pesare. Le buone sensazioni di Verona dobbiamo confermarle, perché altrimenti si fa un passo indietro".

Oggi all’U-Power (fischio d’inizio alle ore 15) "una partita fondamentale, perché attaccare due risultati positivi consecutivi è importante, ne abbiamo parlato anche con i ragazzi". Le notizie di campo: Maldini torna con la spalla un po’ così, andrà in panchina. Gagliardini si ferma ancora. Per Sensi, Birindelli e Petagna niente da fare. C’è Ciurria, che sarà un’arma ulteriore a partita in corso: per l’undici si va verso la conferma delle scelte di lunedì sera.

(3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Pedro Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Dany Mota, Caprari; Djuric. All. Nesta. Michael Cuomo