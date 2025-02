Il Monza dei giovani ci riprova. Bocchetti: "Gioca chi merita"

Non chiamatelo smantellamento. O, almeno, non fatelo davanti a Salvatore Bocchetti: "Dovevamo cambiare qualcosa. Vero, abbiamo perso calciatori importanti, ma anche con loro eravamo in questa situazione. Poi quando chiamano squadre come Milan o Atalanta, per esempio, è difficile dire di no. Sono arrivati giovani che hanno portato energia. Adesso sappiamo chi siamo, gioca chi sta meglio e chi fa vedere di più indipendentemente da età e curriculum".

Il Monza riparte, lo fa su basi nuove e consapevole che servirà il massimo delle motivazioni di tutti per rendere possibile l’impresa salvezza. Con le solite defezioni dall’infermeria, ma con volti nuovi pronti a dare una marcia in più per ridurre la distanza dall’uscita dalla zona rossa, attualmente di 8 punti.

A Roma, contro la Lazio di Baroni, in estate vicino a prendere il timone biancorosso, ci sarà Silvere Ganvoula: sarà lui, arrivato dallo Young Boys, a guidare l’attacco. Possibile chance dall’inizio per il giovane Martins, con Castrovilli e Urbanski in mezzo. In previsione del 4-4-2, Lekovic verso la panchina: dietro in coppia Izzo con Palacios. A difendere i pali Pizzignacco: Turati out.

Probabile formazione (4-4-2): Pizzignacco; Pedro Pereira, Izzo, Palacios, Kyriakopoulos; Martins, Urbanski, Castrovilli, Ciurria; Ganvoula, Dany Mota. All. Bocchetti. Michael Cuomo