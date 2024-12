IL NUOVO ALLENATORE. "Non avere punti è folle dopo una prova così. Mi tengo la risposta di un gruppo straordinario»

Galliani non c’era, ma quanto avrà sofferto vedendo il suo Monza. Sostenuto anche da capitan Pessina, in tribuna al Tardini, e crollato all’ultimo, in un pomeriggio che chiude il 2024 da ultimo in classifica. Bocchetti, che di responsabilità non ne ha, commenta così: "C’è tanta amarezza, ma ho un gruppo di ragazzi straordinario che hanno dato una grande risposta sul campo. Non fare punti è una follia dopo una prestazione così. Partita eccezionale, segnale importante: fa male, ma mi sono reso conto di avere un gruppo straordinario, sotto tutti i punti di vista". Poi continua: "Fatico a pensare che anche solo un pareggio sarebbe stato giusto. I ragazzi hanno dato l’anima, testa alta e ci toglieremo soddisfazioni". Ma serve "cattiveria sottoporta", mancata anche ieri: da trovare pure sul mercato. M.C.