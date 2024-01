Il sogno DEL TECNICO. "Vorrei rendere indimenticabile il 2024». Poi il suo futuro coi biancorossi sarà da scrivere

Il 2024 di Raffaele Palladino parte da Frosinone e arriverà chissà dove. Perché quel che è certo è che tra qualche mese il suo nome farà parte - come già, del resto - di quell’elenco di allenatori pronti al grande salto e nella testa di molti. L’idea del tecnico, però, è quella di pensare solo al Monza da qui alla scadenza del contratto, 30 giugno: " Vorrei far diventare questo 2024 indimenticabile - dice ribandendo quali siano le sue priorità -. È questo che vorrei lasciare a questi tifosi, dopo un anno, il ‘23, unico e strepitoso. Vogliamo chiudere bene intanto il girone d’andata, poi fare un grande ritorno perché ci sono tutti i presupposti per riuscirci: vogliamo stupire ancora". Sa, l’allenatore, che dai prossimi mesi passerà anche il suo futuro, dal successo assicurato ma ostacolato da una concorrenza spietata. Tra le altre, perché il valzer delle panchine rischia di attirare grandi e piccole, ci pensa il Napoli, con De Laurentiis che lo ha definito pubblicamente "persona perbene".

C’è anche il Milan, che valuta anche profili giovani e innovativi in caso di interruzione a fine anno con Pioli. Potrebbe esserci anche la Roma, alle prese con un riassetto che potrebbe riguardare anche Mou. Intanto, questo è sicuro, c’è il Monza, che avrà bisogno di Palladino per "stupire ancora", parola dell’allenatore, come era già stato da un anno a questa parte. Mi.Cu.