La storia. Il baby Zanni corre veloce a Monzello: "Sogno la serie A»

Era nel mirino di mezza Italia ma, alla fine, ha scelto il Monza. Rosindo Zanni, classse 2009, ha scalato velocemente le gerarchie passando dall’Under 15 all’Under 17 biancorossa e spiega così il motivo del suo trasferimento a Monzello: "È stata decisiva la presenza del direttore generale del settore giovanile, Mauro Bianchessi". Prima punta dal fisico strutturato e con un innato senso del gol, Zanni ha iniziato la sua avventura al Monza con l’Under 15 di Luca Morin, con cui ha realizzato 5 reti in 10 partite prima di essere promosso, due anni sotto età, con l’Under 17 di Riccardo Monguzzi, dove ha segnato 2 gol in 14 apparizioni: "Dopo un’iniziale fase di ambientamento - sottolinea l’attaccante ex Real Casarea -, adesso mi sto trovando molto bene: sono stato accolto nel migliore dei modi e trattato al pari degli altri nonostante sia due anni più piccolo".

Un percorso, quello del classe 2009, che l’ha visto trasferirsi in Lombardia lo scorso agosto. "La principale differenza tra Napoli e Monza - specifica Zanni - è il clima: inizialmente soffrivo un po’ il freddo. Oggi mi sono abituato, Monza è una città meravigliosa, a misura d’uomo. Inoltre, ho la fortuna di potermi allenare a Monzello, che reputo uno dei centri sportivi più belli d’Italia: spero di poter rimanere a lungo in questa società". E magari esordire in prima squadra ("non nascondo che mi piacerebbe: è un mio sogno").