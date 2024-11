Monza-Lazio 0-1, la decide Zaccagni

Monza, 10 novembre 2024 - Continua a volare in alto la Lazio. Quarta affermazione consecutiva in campionato per i capitolini, che espugnano con il risultato di 1-0 l'U-Power Stadium di Monza, raggiungendo così quota 25 punti in classifica e portandosi in vetta con Atalanta, Fiorentina, Inter e Napoli, queste ultime due impegnate nel posticipo di questa 12esima giornata di serie A. A decidere l'incontro è il gol nel primo tempo di Zaccagni.

Le scelte dei due allenatori

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Mota, Maldini; Djuric. All. Nesta.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Vecino; Pedro, Dia, Zaccagni. All. Baroni.

Primo tempo

Prova a partire forte il Monza: al 3', dopo aver recuperato palla, i biancorossi calciano verso la porta difesa da Provedel con Mota, che manda la sfera sopra lo specchio. La Lazio però dimostra di volere diventare in fretta padrona di questa gara, anche se sono di nuovo i padroni di casa a farsi vedere in attacco con Maldini, che da buona posizione non inquadra il bersaglio grosso. Al 12' prima chance per i biancocelesti: sul tentativo di Dia serve la manona di Turati per negare il vantaggio ai capitolini. Come spesso capita, la compagine di Baroni si affida al treno Tavares, il cui tiro cross viene spedito in angolo da Turati. Gli ospiti spingono e al 33' i lombardi devono ringraziare il palo sulla conclusione di Zaccagni, che sbatte sul palo, mentre il tentativo di tap-in di Pedro finisce altissimo. Poco male per il capitano della Lazio, che tre minuti dopo lascia partire dal limite dell'area una conclusione verso il secondo palo imparabile per Turati. Sotto di un gol, i brianzoli cercano di reagire: la rovesciata di Mota si spegne sul fondo. La prima frazione va così in archivio con i romani avanti di una rete.

Secondo tempo

La ripresa comincia con la Lazio in proiezione offensiva. Al 52' Turati deve sporcarsi i guantoni sul tiro di Rovella. Il Monza capisce che deve darsi una mossa per provare a cambiare l'esito di questa gara e allora inizia ad alzare i giri del motore. Tavares sbroglia una situazione diventata pericolosa nella propria area, poi Izzo impegna da angolo Provedel, che blocca il colpo di testa. La pressione biancorossa continua ed è ancora Maldini, come nel primo tempo, ad avere sui piedi la palla buona, ma anche stavolta la mira è sballata. I biancocelesti sono costretti a difendersi, ma il muro non crolla. E anzi, all'85' Castellanos fallisce la chance per il raddoppio: Guendozi gli fornisce un assist invitante, ma l'attaccante ospite sbatte su Turati, senza riuscire quindi a chiudere il discorso. Il Monza spinge fino in fondo, ma la compagine di Baroni resiste, prolungando così la sua striscia vincente.

Il tabellino

Monza-Lazio 0-1 Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni (54' Pessina); Pereira (88' Birindelli), Bondo (88' Petagna), Bianco, Kyriakopoulos; Maldini (74' Caprari), Mota; Djuric. A disp: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Maaric, Valoti, Postiglione, Vignato. All.: Nesta. Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares (74' Pellegrini); Guendouzi (92' Gigot), Rovella, Vecino; Pedro (60' Isaksen), Dia (60' Castellanos), Zaccagni (74' Noslin). A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Bordon, Dele-Bashiru, Tchaouna. All.: Baroni.

Marcatori: 36' Zaccagni (L).

Arbitro: Colombo; Assistenti: Scarpa-Bahri; IV Uomo: Bonacina; VAR: Abisso; AVAR: Massa. Note: Ammoniti: 17' Carboni (M), 18' Pereira (M), 50' Bianco (M), 57' Maldini (M), 76' Isaksen (L), 83' Kyriakopoulos (M). Recupero: 1' pt, 4' st.

