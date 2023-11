L’anticipo delle 12.30. Maric entra e salva il Monza. A Cagliari pari e rimpianti

di Michael Cuomo

CAGLIARI

La "Palladinata", nel dizionario del calcio, è la definizione della mossa che non ti aspetti che prima o durante la partita cambia la storia della stessa. E nel mezzogiorno di fuoco destinato a rimanere indigesto, anche un pareggio - con qualche rammarico ma tutto sommato giusto - è un qualcosa da tenersi stretto. Alla fine in Sardegna è 1-1, pari e patta, nella ripresa dalla sosta che, comunque, muove la classifica alla vigilia di un dicembre di fuoco. Contro l’ex Petagna, ben contenuto e per nulla incisivo, e il massimo esperto Ranieri, Palladino si piazza a 3 dietro, si copre con Birindelli a destra e aggiunge fantasia davanti con Dany Mota. La partita, però, la fanno i difensori: da una parte D’Ambrosio esalta Scuffet di testa su corner, dall’altra Goldaniga fa lo stesso con Di Gregorio che nulla può, però, sul tap-in vincente di Dossena.

Il primo tempo si riassume così, senza chissà quanti sprazzi e con gli attacchi che si sfidano a chi si nasconde meglio. Per spirito, però, emergono i rossoblù. Motivo per cui, a ridosso dell’ora di gioco, il tecnico monzese decide di togliere il 9 Lorenzo Colombo per Mirko Maric, che lo scorso anno era addirittura fuori lista e il cui ultimo gol in campionato era datato 30 aprile 2022: giocava nel Crotone in Serie B in prestito, la partita finì 3-3 contro il Pordenone. Eccola la "Palladinata", che fino a quel momento aveva visto uno dei suoi colpire soltanto la traversa: era Dany Mota con una girata da traiettoria strana, letta male dal portiere sardo ma finita sul montante. Maric, invece, al primo pallone toccato centra la porta e gonfia la rete, di testa su corner. Il pari stappa le idee monzesi, che già stavano prendendo piede da avvio ripresa. Con una bacchetta magica in meno: quella più spenta e meno incisiva di Andrea Colpani, sempre ispirato ma meno incisivo. Al suo posto Valentin Carboni ha dato nuova brillantezza a un Monza che però si è dovuto arrendere al tuffo di Scuffet sul destro angolato di Gagliardini e quindi ancora alla traversa colpita con deviazione su cross di Ciurria. Avrebbe avuto per i padroni di casa il sapore amaro e intenso della beffa.

"Nel primo tempo non siamo stati noi, poi la reazione è stata da grandi uomini e avremmo potuto anche vincerla. Va bene così", dice Palladino, preoccupato alla vigilia delle trappole cagliaritane e soprattutto dell’atteggiamento dei suoi. "Abbiamo sbagliato tutto pronti-via ed è la prima volta che capita, non posso criticare la squadra", ribadisce toccando le corde giuste. Quelle che, in vista della Juventus, andranno da sole alla giusta tensione. A Monza sarà record di spettatori, sarà un ritorno al passato, dove tutto è iniziato. Sarà, soprattutto, l’occasione di regalarsi una grande notte per non perdere di vista sogni che possono diventare obiettivi.