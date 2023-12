Le pagelle. Di Gregorio al top, Gagliardini ovunque, Caldirola concreto

DI GREGORIO 7. Bentornato! Dice no ad Anguissa, ripete con interessi su Kvaratskhelia e Gaetano. Vietato passare.

D’AMBROSIO 6. Sostenuto poco da Pedro Pereira, regge seppure un po’ in affanno. (76’ Cittadini 6.5. Esordio assoluto, primo intervento è giallo. Ma resta lucido, chiude dietro, si spinge anche in avanti).

GAGLIARDINI 7. L’uomo ovunque del Monza: anche da centrale dietro non sbaglia niente. CALDIROLA 6.5. Palle alte: sue. Lo punti e non lo salti. C’è un pericolo e spazza. Concreto.

PEDRO PEREIRA 5. Kvara gli gira intorno fino a farlo ammonire. Resta nello spogliatoio. (46’ Birindelli 6.5. Ammonito anche lui: cambia fascia e dà una marcia in più al Monza).

AKPA AKPRO 6. Ci mette il fisico e ci lascia un muscolo. Dà tutto. (62’ Bondo 6. Mette la quantità necessaria quando si accende la partita).

PESSINA 5. Rincorsa lunga, scelta debole e prevedibile: Napoli e Meret ringraziano.

CIURRIA 6.5. Torna titolare e torna ai suoi standard: lo vedi dietro a coprire, questa volta un po’ meno propositivo. Ma quel che serviva, lo ha fatto.

CARBONI V. 5.5. Finta e contro-finta. Lo spazio per il mancino non c’è mai, e così incide il minimo. (57’ Colpani 6. In area fa paura. Tenta il colpo da calcetto parato da Mario Rui che vale una chance dal dischetto).

DANY MOTA 6. Volenteroso. E questo basta per sentirlo dentro la partita.

COLOMBO 5.5. Fa a sportellate con Juan Jesus che lo limita senza che possa rendersi pericoloso. (76’ Machin 6. Vede la porta e calcia: alto non di molto).

ALL. PALLADINO 6.5. Gagliardini centrale di difesa è l’ultima invenzione azzeccata e brevettata di un 2023 alla grande.

VOTO SQUADRA: 6.5. Mi.Cu.