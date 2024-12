Mercato. Casadei dal Chelsea. Il Monza ci prova. Contatti già avviati

Cesare Casadei piace al Monza. Piace perché è un giovane italiano, come vuole la tradizione. Piace perché ha esperienza internazionale, nonostante la giovane età. Piace perché sarebbe un’occasione, che il Chelsea di Enzo Maresca potrebbe lasciare in prestito a gennaio dopo una prima parte di stagione da “zero“ al numero di apparizioni in Premier. Il talento ex Inter, che i nerazzurri avevano ceduto ai Blues per 15 milioni dopo una stagione in Primavera con numeri da attaccante, lui che è un centrocampista, tornerebbe di buon grado nel nostro campionato, e farlo nel club di Adriano Galliani impegnato nella lotta salvezza rappresenterebbe uno stimolo in più. Il Monza, al momento con Bianco e Bondo disponibili, e Sensi appena rientrato dall’ennesimo lungo stop, deve fare i conti con l’assenza prolungata di capitan Pessina unita a quella di Gagliardini: ecco perché il pressing non sarebbe cominciato solo nelle ultime ore, ma andrebbe avanti da settimane, per dare al tecnico un’arma in più già alle prime battute della sessione invernale di mercato. Voci sul centrocampo che, in senso opposto, riguardano anche Warren Bondo: la valutazione è almeno in doppia cifra (si partirebbe da 20 milioni), strapparlo non sarà facile ma per il francese la chiamata di una big (Milan?) sarebbe tentazione non di poco conto. Michael Cuomo