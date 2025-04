Monza crolla nel derby lombardo: Como vince 3-1 e si avvicina alla salvezza

di Alessandro StellaMONZAIl Monza si illude, ma poi crolla ancora ed esce tra i fischi e la contestazione dei propri tifosi. Il Como invece reagisce e si prende di forza il derby lombardo. Un 3-1 finale che certifica gli opposti destini delle due squadre. I lariani tornano alla vittoria dopo quattro gare e si avvicinano sensibilmente alla salvezza. I brianzoli, con l’AD Adriano Galliani che lascia lo stadio a fine primo tempo, invece attendono solo la matematica certezza della retrocessione. Tra gli uomini di Nesta solo Dany Mota, tornato al gol dopo cinque oltre cinque mesi, ha dato la sensazione di crederci. Dall’altra parte la squadra di Fabregas è venuta fuori alla distanza, ha sfruttato gli errori e la passività dei rivali e ha colpito con Ikoné, Diao e Vojvoda.

Eppure il Monza approccia molto bene la partita, con compattezza e velocità di esecuzione. Il Como invece fatica a proporre il solito palleggio ordinato e soffre le ripartenze avversarie. E al 5’ i padroni di casa la sbloccano subito: lancio illuminante di Lyriaskopoulos per Mota, che sfrutta l’errore di Kempf in fase di protezione e batte Butez con un gran destro incrociato. Di fatto questo rimarrà l’unico tiro in porta della squadra di Nesta nella prima frazione. I lariani dal canto loro non si scoraggiano e al 16’ trovano subito il pari. Ikoné si mette in proprio sulla destra, converge e fa partire un sinistro rasoterra che sorprende un Turati poco reattivo. Lo stesso portiere biancorosso è chiamato subito ad altri due interventi su Douvikas e Nico Paz, cavandosela con qualche brivido. La gara assuma una piega completamente diversa. I ragazzi di Fabregas prendono il totale controllo e al 39’ la ribaltano: Caqueret in percussione taglia in due la linea difensiva del Monza e cerca Diao in area, Pedro Pereira sbaglia lo stop e regala palla al senegalese che è implacabile sotto porta.

L’inizio della ripresa è la perfetta fotografia della stagione del Monza. Al 5’ Butez e la traversa salvano subito il Como sui tentativi di Keità e Mota. Sul ribaltamento di fronte i brianzoli restano immobili e Vojvoda cala il tris con un super destro dalla distanza che si infila sotto l’incrocio. Il derby di fatto finisce lì. Il solito Mota ha una chance per accorciare, ma Butez dice ancora no. Per il resto i lariani gestiscono e giocano con l’orologio, sfiorando il poker almeno altre tre volte. E il match si trascina stancamente alla fine. Nel post gara Fabregas esulta: "Dobbiamo goderci la vittoria, oggi è un passo importante per la salvezza. Vogliamo giocare come una squadra più avanzata di quello che siamo al momento". Nesta invece alza bandiera bianca: "Il rimpianto è tutta la stagione. Dall’inizio di campionato abbiamo fatto sempre buone partite, ma se ne abbiamo vinte solo 2 c’è qualcosa di profondo. Dimissioni? Non mollo mai, affonderemo insieme".