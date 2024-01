Monza, doppio colpo per uscire dalla crisi. Popovic e Zerbin agli ordini di Palladino

L’imperativo è ripartire, in campo e dal mercato. Se sul primo c’è Raffaele Palladino a rimettere insieme i cocci delle ultime uscite contro Inter ed Empoli, Adriano Galliani si avvicina ai giorni del Condor e la sensazione è che riuscirà a non deludere anche questa volta. Intanto è calda, e vede il traguardo, l’asse Monza-Napoli: i due nomi sono quelli di Popovic e Zerbin, pronti a rimpolpare il reparto offensivo biancorosso. Le operazioni - nate dal disguido tra De Laurentiis e il Frosinone - vanno spiegate: se per l’esterno la formula è quella del prestito di 6 mesi, il talento scuola Partizan firmerà un accordo con il Monza fino a giugno da svincolato, prima di passare all’ombra del Vesuvio in estate e con un accordo quinquennale.

Con Palladino, Zerbin si giocherà il posto sulla trequarti o il tecnico potrebbe anche lavorarci da esterno di centrocampo. Un’ipotesi, quest’ultima, che nasce da precedenti ormai noti: vedi Gagliardini da centrocampista a difensore, vedi Ciurria da trequartista a esterno, solo per citarne alcuni. Ma soprattutto da un reparto, quello spalle alla punta, già coperto da Colpani, Valentin Carboni e Maldini su tutti.

Popovic, invece, 18 anni compiuti da due settimane, promesso sposo del Milan e poi del Frosinone via Napoli, salvo poi rimanere scoperto per mancanza di slot da extracomunitario del club laziale, viene descritto come un "9 e mezzo" e non è da escludere che il suo ambientamento con il nostro calcio passi anche dalla Primavera.

Questo perché i brianzoli sono al lavoro, oltre che per la fascia mancina, anche sull’attaccante: le ultime di Palladino su Colombo - "Ha la mia stima. Sarà lui il nostro grande acquisto di gennaio" - si sono scontrate con la sostituzione all’intervallo a Empoli dopo una prima frazione opaca. Pellegri del Torino e Djuric del Verona sono le ipotesi più concrete, con la pista per il 9 gialloblù più praticabile sfruttando magari l’uscita di qualche esubero per sfoltire una rosa numericamente pesante.

Forze nuove per ripartire, ritrovare gol e un ruolino di marcia positivo, e la solidità che fino a qualche settimana fa sembrava il punto di forza della squadra. È arrivato il momento di tornare a difendersi, non solo in campo, questa volta anche da chi da fuori parla già di crisi.