Di Gregorio regala a Beltran il gol da 3 punti: la Fiorentina batte il Monza 1-0

Dopo Inter, Atalanta, Roma, Juventus e Milan, il Monza aggiunge la Fiorentina. La maledizione delle sorelle continua: finisce 1-0 con un gol pronti-via pieno di rimpianti che permette a Italiano di avere la meglio su Palladino, colto di sorpresa da un pressing a pieno organico di quello che ti chiude ogni spazio, ti fa dimenticare ogni idea, che ti costringe all'errore. La novità, prevista già alla vigilia, è la prima da titolare di Akpa Akpro. A supporto di un attacco privo di Colombo, ma con Dany Mota a cercare di non dare punti di riferimento alle torri Viola. Dietro, invece, torna Pablo Marì con Izzo ancora in panchina. Proprio lo spagnolo è protagonista pronti-via: da uno scambio con Di Gregorio arriva il vantaggio Fiorentina con Beltran, che di fatto si vede calciare la palla addosso dal guardiano monzese. L'errore è tutto del portiere. La partita di Palladino comincia alla mezz'ora. Prima è un lento e pericoloso fraseggio che Italiano pressa a pieno organico, con un brivido che scorre sulla schiena del tecnico quando a ridosso del minuto 10 Ikonè, saltato anche Di Gregorio, trova un salvataggio di D'Ambrosio che vale almeno un gol. Dall'altra parte Kyriakopoulos, servito da Colpani, non centra la porta. Questa la trova El Flaco, ma la girata mancina è centrale, facile per Terracciano. La scossa nella ripresa è chiamata dagli ingressi di Colombo e Ciurria, poi di Valentin Carboni. I primi squilli, però, portano Italiano ad aggiungere i quasi 200 centimetri di Yerry Mina per chiudere ogni spiraglio per riprenderla. La chiamata arriva con Ciurria, ma siamo nel recupero e la palla esce non di molto. Quanto basta, però, per lasciare al Monza un brindisi natalizio dal retrogusto amaro.

IL TABELLINO e LE PAGELLE

Risultato primo tempo: 0-1 Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 5; D'Ambrosio 6.5, Pablo Marì 5.5, Caldirola 6; Pedro Pereira 5 (46' Ciurria 6), Gagliardini 5 (46' Colombo 5.5), Akpa Akpro 6.5, Kyriakopoulos 5.5 (83' Birindelli sv); Colpani 6 (61' Carboni V. 5.5), Pessina 6; Dany Mota 5.5 (79' Vignato sv). Allenatore: Palladino 5.5. Fiorentina (4-3-3): Terracciano 6; Kayode 6.5, Milenkovic 6.5, Ranieri 6.5, Biraghi 6; Arthur 7 (77' Mandragora 6), Duncan 6.5 (85' Amatucci sv); Ikonè 5.5 (85' Sottil sv), Barak 5.5 (56' Mina 6), Kouame 6; Beltran 6.5 (46' Nzola 6). Allenatore: Italiano 6.5. Arbitro: Sacchi di Macerata 5. Marcatori: 7' Beltran. Note: ammoniti Pablo Marì, Beltran, Mina, Akpa Akpro, Kayode e Ranieri. Spettatori 10.120, incasso € 197.723,80. Recupero 1' pt e 5' st.