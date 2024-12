Monza-Juventus 1-2, la Signora torna al successo dopo quattro pari

Monza, 22 dicembre 2024 - Dopo quattro pareggi consecutivi la Juventus torna ad esultare in campionato. All'U-Power Stadium la Vecchia Signora si impone 2-1, grazie alle reti nel primo di tempo di McKennie e Nico Gonzalez. Inutile per i brianzoli il sigillo del momentaneo pareggio firmato da Birindelli. Con questa affermazione i piemontesi salgono a quota 31 punti, mentre la compagine guidata da Alessandro Nesta resta a 10 e da sola in ultima posizione.

Le scelte degli allenatori

Monza (4-4-2): Turati; Kyriakopoulos, D'Ambrosio, Pablo Marí, Carboni; Birindelli, Bianco, Bondo, Pedro Pereira; Caprari, Mota Carvalho. All. Nesta. Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Koopmeiners, Locatelli; Conceicao, Gonzalez, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

Primo tempo

Dopo appena due minuti, ecco subito un pericolo per il Monza, quando D'Ambrosio riceve una palla corta da Turati nella sua area piccola ma nel tentare di rinviare la fa sbattere su Yildiz che per questione di centimetri non prende la porta. I padroni di casa comunque non hanno un cattivo approccio e al 9' mettono paura agli ospiti con Caprari, il cui destro in ripartenza dopo una palla persa da Nico Gonzalez termina fuori di poco. Tre minuti più tardi la Juventus va ad un passo dal vantaggio proprio con Nico, il cui colpo di testa sugli sviluppi di un corner viene salvato praticamente sulla linea in contemporanea da Carboni e Turati. Poco male per la Vecchia Signora, che sul seguente calcio d'angolo al 13' passa grazie alla zuccata di McKennie, bravo ad anticipare tutti. Lo 0-1 dura tuttavia solo nove giri di lancette. Già, perché al 22' i brianzoli pareggiano con Birindelli, che segna uno splendido gol al volo sfruttando al meglio il traversone di Carboni. Incassata la rete dei ragazzi di Nesta, Madama cerca di riorganizzare le idee per ritrovare il vantaggio. Vantaggio, il secondo della gara dei piemontesi, che si concretizza al 39': il cross di McKennie viene sporcato dalla difesa di casa, si alza un campanile nell'area del Monza messo giù da Locatelli, che favorisce il tocco vincente di Nico Gonzalez, al secondo sigillo consecutivo dopo quello in Coppa Italia. La reazione dei locali non si fa attendere e sulle conclusioni dei lombardi è decisivo il doppio intervento in scivolata di Koopmeiners. E' questa l'ultima emozione del primo tempo, che va in archivio sul 2-1 in favore dei bianconeri.

Secondo tempo

In apertura di ripresa entra subito Thuram per Koopmeiners, non al 100%. Botta e risposta fra Bianco e Yildiz, che impegnano i due portieri. Anche Nico Gonzalez costringe Turati a sporcarsi i guantoni in due occasioni. La Juventus non chiude i conti e allora il Monza giustamente continua a crederci. Thiago Motta inserisce Cambiaso per Nico, ma la sua squadra continua ad attraversare un momento positivo, con tanti errori nel giro palla, Ghiotta chance al 70' per D'Ambrosio, che da posizione invitante non inquadra il bersaglio grosso. Nesta si gioca la carta Ciurria (out Pedro Pereira) e al 72' è degno di nota l'uno-due che porta alla conclusione Dany Mota, non preciso. La replica di Madama sta nella zuccata di Yildiz, respinta da Turati. Gli allenatori ricorrono alle ultime disposizioni a disposizione: dentro vanno Izzo, Maric, Sensi, Mbangula e Adzic. Insidioso l'inserimento di Bianco, che calcia sull'esterno della rete. I biancorossi sono costantemente in proiezione offensiva, mente la Vecchia Signora è chiamata a resistere. Lo squillo di Yildiz permette ai suoi di mettere la testa fuori dalla sabbia. Pur soffrendo, la Juve festeggia i tre punti.

Il tabellino

Monza (4-4-2): Turati; Kyriakopoulos, D’Ambrosio (82′ Izzo), Marì, Carboni; Birindelli (85′ Sensi), Bianco, Bondo, Pedro Pereira (69′ Ciurria); Caprari (85′ Maric), Mota. All. Nesta. A disp. Pizzignacco, Mazza, Sensi, Forson, Postiglione, Martins, Colombo. Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie (89′ Fagioli); Locatelli, Koopmeiners (45′ Thuram); Conceicao (84′ Adzic), Nico Gonzalez (63′ Cambiaso), Yildiz; Vlahovic (84′ Mbangula). All. Thiago Motta. A disp. Perin, Pinsoglio, Cambiaso, Fagioli.

Marcatori: 13′ McKennie, 22′ Birindelli, 38′ Nico Gonzalez. Note: ammoniti 14′ Pereira, 57′ Conceicao. Arbitro: Massa di Imperia

