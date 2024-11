Monza-Lazio: Nesta in bilico, sulla sua strada però una super-Lazio. Formazioni e orari tv

Monza 9 novembre 2024 - Allontanarsi dai propri incubi è doveroso, ma per farlo serve provare a fermare il volo inarrestabile di un'aquila inarrestabile. Da una parte paura e forse istinto di sopravvivenza di un allenatore, contro l'entusiasmo di una piazza che ha visto le proprie aspettative superate ampiamente in questa prima parte di stagione. Nella giornata di domani, domenica 10 novembre 2024, il Monza va a caccia di punti salvezza in una sfida complicatissima contro la Lazio, di fronte a un gremito U-Power Stadium che cercherà di spingere i biancocelesti oltre l'ostacolo biancoceleste. Calcio d'inizio fissato alle ore 18.

Dopo aver ottenuto 5 punti in tre giornate, risultati che sembravano aver risollevato le quotazioni di Alessandro Nesta e allontanato i brianzoli dalla zona rossa, sono arrivati invece due ko pronosticabili, sì, ma non per questo meno pesanti, contro Atalanta e Milan. Ora i biancorossi siedono di nuovo in zona rossa e la panchina dell'ex difensore tra le altre anche della Lazio, è tornata in bilico. La pausa per le Nazionali è sempre un momento meno doloroso di altri per cambiare allenatori e allora per Nesta ci sono poche alternative. Dal tecnico infatti l'aspettativa è quella di una prestazione importante contro una delle squadre più in forma del campionato. In caso di risultato negativo l'addio non è una certezza, ma chissà cosa potrebbe succedere durante questa settimana di pausa.

Dall'altra parte però la Lazio sta vivendo un momento magico. I ragazzi di Baroni sono reduci da cinque vittorie consecutive tra tutte le competizioni, che diventano nove nelle ultime dieci giocate. Un momento che non solo ha spinto i capitolini nel terzetto di squadre attualmente al terzo posto in campionato, ma anche in vetta solitaria nella classifica di Europa League. Se a inizio anno c'erano dubbi sulla tenuta del tecnico di fronte al doppio impegno, al contrario l'allenatore toscano sembra essersi esaltato, insieme ai suoi ragazzi in questo primo snodo cruciale stagionale. In attacco Castellanos e Dia sono una coppia che garantisce qualità e reti in quantità in zona gol. Rovella e Guendouzi dettano i tempi e formano una saracinesca perfetta davanti alla difesa. Oltre a loro, Pedro nelle ultime settimane sembra essere ringiovanito di colpo, regalando prestazioni eccellenti e diverse marcature pesanti, l'ultima in ordine cronologico è stata quella di venerdì che ha permesso ai capitolini di avere ragione del Porto.

Sarà Andrea Colombo della sezione di Como a dirigere la partita tra Monza e Lazio, in programma domenica 10 novembre alle ore 18.00, valida per la dodicesima giornata di Serie A. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Scarpa e Bahri, con Bonacina quarto uomo. In sala Var Abisso e Massa sosterranno il fischietto lariano. Per il direttore di gara lombardo si tratterà dell'ottava direzione stagionale, la quinta di Serie A, a cui ne aggiunge 2 di Serie B e 1 di Nations League. Un pareggio, una vittoria e una sconfitta nei tre precedenti con il Monza per Colombo; sei invece gli incroci con la Lazio e un bilancio complessivo di 3 successi e 3 pareggi biancocelesti.

Probabili formazioni

Buone notizie per i biancorossi, che contro la Lazio potranno schierare la loro migliore formazione possibile. Davanti a Turati, pronta la linea a tre di Nesta, con Izzo, Marì e Carboni. A centrocampo il Monza ritrova Pessina dal primo minuto dopo i problemi fisici della sfida contro il Milan, al suo fianco c'è Bondo, mentre Pereira e Kyriakopoulos andranno sulle due fasce. Maldini giocherà con Mota alle spalle di Djuric.

Zaccagni torna titolare a sinistra dopo il goal segnato contro il Cagliari, mentre a destra Isaksen e Tchaouna si giocano una maglia da titolare. In attacco Dia torna titolare, mentre è fuori Castellanos, con Pedro ad agire alle sue spalle. A centrocampo fiducia alla coppia composta da Guendouzi e Rovella. In difesa rientra anche Nuno Tavares sulla corsia di sinistra, dopo la giornata di squalifica pagata nell'ultima sfida. Sul lato opposto pronto Marusic, mentre Gila e Romagnoli comporranno la coppia di centrali davanti a Provedel.

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Mota Carvalho; Djuric. All. Alessandro Nesta.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia. All. Marco Baroni.

Dove vedere la partita

La partita fra Monza e Lazio dell'U-Power Stadium (ex Brianteo), valevole per la dodicesima di Serie A, inizierà alle ore 18 di domenica 10 novembre 2024. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Dario Massara e Massimo Gobbi. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Riccardo Mancini e Marco Parolo.