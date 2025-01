Monza, parabola calante. Dai colpi alla Pessina al mercato a zero. Fininvest bada ai conti

Non è ancora il momento del "C’era una volta", anche se tutte le favole iniziano così, e queste sono tutte destinate a una fine. Quella del Monza non vuole finire, almeno fino a quando l’entusiasmo e l’impegno dell’amministratore delegato Adriano Galliani avranno modo di esprimersi. La sua squadra ultima in classifica non è solo un risultato sportivo da accartocciare e cestinare, ma un colpo al cuore inaspettato che tocca le corde più sentimentali dell’uomo, prima ancora del dirigente, e che aumenta il senso di responsabilità di chi è chiamato a un’impresa di quelle per cui mai era stato costretto agli straordinari.

Eppure Galliani, guardando la sua bacheca personale, può specchiarsi tra Champions, scudetti e Coppe del mondo, ma salvare la squadra del cuore dal passo indietro di categoria rappresenta quel compito insidioso e difficile che può rimanere sul groppone per sempre. Forse più di una finale persa.

La Monza del calcio è al centro di tante indiscrezioni, ricostruzioni più o meno aderenti alla realtà oltre le quali è possibile andare anche solo limitandosi ai fatti: il verdetto parziale del campo è pesante, frutto anche di un equilibrio societario che vive da mesi, se non anni, una fase di lenta - e per certi versi dolorosa - transizione verso possibili nuove mete. Il club sembrava potesse passare di mano con l’interesse e la trattativa che ha visto protagonista Orienta Capital Partners di Augusto Balestra, così vicino da farsi vedere in tribuna accanto alle alte cariche biancorosse. Dialogo, poi, che è andato a spegnersi col tempo. Stesso destino riservato prima al magnate greco Evangelos Marinakis, già azionista di maggioranza di Nottingham Forest e Olympiacos, quindi all’italoamericano Mario Gabelli, della Gamco Investors, che sembrava a tanto così dal formulare l’offerta per il pacchetto completo delle quote del club, salvo poi uscire dai radar. Chissà se definitivamente.

Il verdetto parziale del campo è frutto anche di una rosa che non ha potuto reggere l’urto degli addi di Carlos Augusto e Rovella prima, di Colpani e Di Gregorio poi. Sembrano lontanissimi i tempi in cui bastava una telefonata per strappare all’Atalanta Matteo Pessina, simbolo di un senso di appartenenza che è tra quanto di più caro resista a Monzello. Quest’ultimo, per esempio, oggi Centro sportivo Silvio e Luigi Berlusconi, ma soprattutto fiore all’occhiello del territorio e diventato luogo all’avanguardia per ogni esigenza dei calciatori: uno di quegli investimenti che hanno fatto la fortuna del presente e saranno l’eredità in futuro.

A proposito di eredità e impegno: la garanzia di Fininvest è il mantenimento di un bilancio sano e la garanzia di una stabilità aziendale. Da qui a un’operatività sul mercato degna del miglior Condor o di quelle opere di convincimento presidenziale ad Arcore, ecco... Quella no. Gennaio difficilmente sarà il mese della rivoluzione da salvezza sicura, piuttosto sarà il momento dove capire davvero a chi affidarti e di chi fidarti. Anche i calciatori sono chiamati alle loro responsabilità. D’altronde, da quel 28 settembre 2018, "C’era una volta" il motto "Sarà romantico". In fondo, il Monza, è sempre stata prima di tutto una questione di cuore.