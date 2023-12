Monza, rammarico sotto l’albero. Di Gregorio, l’errore costa caro. Italiano frena la corsa di Palladino

Raffaele Palladino aveva promesso la prestazione, al di là di quello che sarebbe stato il risultato. Contro la Fiorentina, il Monza lascia tutto: passano i Viola che pressano fino a chiudere ogni spazio, a far dimenticare ogni idea, a costringere Di Gregorio all’errore che, poi, diventerà decisivo. Finisce 1-0, ed è la media perfetta confermata dai biancorossi: lasciare bottino pieno solo alle squadre "europee", con l’aggiunta della Juventus . Il dato poco incoraggiante, però, è che a chiudere il 2023 ci sia il Napoli, che fa parte della stessa famiglia. A vincere, a giudicare da ritmo e lucidità, è la settimana dove a Monzello ha regnato l’influenza: giocatori scarichi, scelte sbagliate, errori banali. Il primo costa il più 1 di Italiano, l’altro non diventa raddoppio al minuto 10 solo grazie a una prodezza di D’Ambrosio, che salva su Ikonè dopo che lo stesso aveva saltato anche il portiere.

La partita di Pessina e compagni inizia solo alla mezz’ora, ma la reazione è timida: Kyriakopoulos colpisce male, Colpani gira centralmente e Terracciano dice no. Dall’altra parte Di Gregorio slaccia i guantoni, perché la Fiorentina gestisce senza nuovi pericoli. Italiano aggiunge i quasi 200 centimetri di Yerry Mina così Colombo, subentrato a inizio ripresa, non ha modo e spazio per fare male. Ciurria chiama solo nel recupero, ma è fuori non di molto. Quanto basta, però, per lasciare al Monza un brindisi natalizio con qualche rimpianto di troppo.