Monza-Roma, la panchina di Nesta scotta: sulla graticola contro Juric. Orari e dove vedere la partita

Monza 6 ottobre 2024 – Tra panchine già cambiate e altre che scricchiolano, essere un allenatore di Serie A è un lavoro sempre precario, dove ogni singolo risultato può mettere in crisi un lavoro lungo settimane, mesi o a volte ancora anni. A Monza dopo le due stagioni felici vissute con Palladino, Alessandro Nesta è stato scelto come suo successore, ma al momento i risultati stanno latitando e la stabilità della panchina brianzola è più in bilico che mai, con l'ex tecnico della Reggiana sulla graticola. In un incontro del destino, lui si giocherà il proprio futuro in una panchina di Serie A contro il primo subentrante di questo campionato: Ivan Juric e la sua Roma. Una sorta di ironia della sorte per entrambi i tecnici, che andrà in scena alle ore 18 di domenica 6 ottobre nell'ex Brianteo, oggi U-Power Stadium di Monza.

I biancorossi attualmente siedono sul rovente ultimo posto in classifica e le critiche ricevute da Nesta per la sua guida della squadra piovono senza sosta ormai da diverse settimane. Adriano Galliani aveva scommesso sul tecnico romano, così come fece quando l'allenatore era ancora un difensore ai tempi del Milan, quando lo portò in rossonero dalla Lazio. Un matrimonio che fece la storia del club milanese, portandolo sul tetto d'Europa per ben due volte. Nonostante l'inesperienza da allenatore, il presidente biancorosso, perso Palladino, aveva scelto proprio il suo ex difensore per il futuro della panchina brianzola.

Nesta nelle ultime stagioni si era affermato come un allenatore di vertice in Serie B, salvando due volte il Perugia e portando il Frosinone ai play-off, prima dell'esonero l'anno successivo, ripartendo poi lo scorso anno dalla neo-promossa Reggiana, arrivando anche a un passo dai play-off promozione, dopo aver salvato la squadra granata. Risultati ottimi e costanti, ma insufficienti per dimostrarsi pronto per la Serie A, e ora dopo tre pareggi e altrettante sconfitte il suo primo viaggio sulle panchine del massimo campionato potrebbe già concludersi.

Ironia della sorte Nesta si giocherà, con ogni probabilità, la sua permanenza nel massimo campionato contro il primo allenatore subentrante della stagione. In un vero e proprio colpo di scena infatti Daniele De Rossi è stato sollevato dal proprio incarico: la risultante di acredini di lungo corso tra lui e l'amministratrice delegata, poi dimissionaria anche lei. Due ribaltoni incredibili che hanno portato Ivan Juric sulla panchina giallorossa. L'avvio del tecnico croato da romanista è stato eccellente: due vittorie e un pareggio nelle tre sfide casalinghe che hanno portato dalla sua parte molti tifosi. Risultati positivi che hanno tramutato i fischi della prima ora in applausi. Nell'ultimo turno di Europa League però, la prima sfida lontano dall'Olimpico della nuova gestione tecnica, giocata in Svezia contro l'Elfsborg è stata persa con grande sorpresa per 1-0. Una sfida dove i giallorossi hanno mostrato tanti limiti più caratteriali che tecnici: un approccio scarso, punito perfettamente dai rivali e poca convinzione negli ultimi metri che ha tenuto fuori dal gioco prima Shomurodov, poi Dovbyk. Una situazione che avrà dato sicuramente da lavorare all'allenatore e il suo staff: da vedere come sarà la reazione del campo nella seconda trasferta consecutiva.

La designazione arbitrale dell'Aia ha scelto come sarà Federico La Penna di Roma 1 a dirigere Monza-Roma, gara della settima giornata di Serie A 2024-25, in programma domenica 6 ottobre alle 18 all'U-Power Stadium. A coadiuvarlo, gli assistenti Marco Scatragli di Arezzo e Davide Moro di Schio (Vi). Il quarto ufficiale è Alessandro Prontera di Bologna, mentre in sala VAR seiederà Gianluca Aureliano di Bologna, assistito da Francesco Meraviglia di Pistoia. Per il direttore di gara si tratterà della quarta partita della stagione, la seconda di Serie A, a cui ne aggiunge una di Coppa Italia e una di Serie B. Per il fischietto romano si tratterà del quarto incrocio di carriera con i biancorossi, con un bilancio di 2 pareggi e una sconfitta, mentre sarà il primo incrocio con i giallorossi.

Probabili formazioni

Per la partita che potrebbe valere la sua permanenza su una panchina di Serie A, Nesta punterà sul suo 3-4-2-1. Tra i pali è confermato Turati dopo aver visto un buon Pizzignacco nelle prime uscite di campionato. In difesa dovrebbe essere confermata la linea a tre composta da Izzo, Pablo Marí e Andrea Carboni. I due mediani saranno Bianco e Bondo, entrambi tra i più positivi in questo avvio complicato di stagione. Sugli esterni Pereira e Kyriakopoulos sono gli uomini scelti mentre in avanti Djuric sarà l'ariete di sfondamento supportato dalla qualità di Maldini e Pessina.

Dopo aver visto una squadra leggermente ritoccata per la trasferta di Europa League contro l'Elfsborg, Juric potrebbe tornare alla sua versione iniziale della Roma, per trovare anche il primo successo in trasferta della sua gestione. Tra i pali ci sarà dunque Svilar, difeso dalla linea a tre composta da Mancini, N'Dicka e Mario Hermoso. In mediana torna titolare Cristante al fianco di Koné, mentre Çelik e Angeliño sono gli uomini preposti al lavoro sulle corsie. In avanti Baldanzi e Pellegrini sono la coppia di trequartisti alle spalle di Dovbyk.

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Pessina; Djuric. All. Alessandro Nesta.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Koné, Angeliño; Baldanzi, Pellegrini; Dovbyk. All. Ivan Juric.

Dove vedere la partita

La partita fra Monza e Roma dello stadio ex Brianteo oggi U-Power Stadium, valevole per la settima giornata di Serie A, inizierà alle ore 18 di domenica 6 ottobre 2024. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un Timvision box, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Stefano Borghi e Massimo Gobbi. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Dario Mastroianni ed Emanuele Giaccherini.