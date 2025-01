MONZA. Tassello Akpa-Akpro. Tanti in partenza

Visite mediche già sostenute: manca solo l’annuncio per il ritorno di Akpa-Akpro in biancorosso, in prestito dalla Lazio. Diciannove presenze, l’anno scorso in Brianza, per il centrocampista 32enne fuori dai radar biancocelesti. In uscita, nel contempo, molti hanno le valigie (quasi) pronte: Pablo Marì avrebbe accettato la corte di Palladino che lo rivuole con sé alla Fiorentina. Da monitorare anche le intenzioni del Milan in merito a Warren Bondo. Tra gli “esuberi“, invece, Mattia Valoti, è apprezzato in Serie B soprattutto dalla Sampdoria (che segue anche Andrea Petagna). Il Pescara, infine, avrebbe messo gli occhi su Davide Diaw. R.S.