Palladino squalificato. Parla il vice allenatore Citterio e non trova scuse: "Ci dispiace, eravamo lenti e poco brillanti»

Con Raffaele Palladino squalificato, panchina e microfoni al vice Stefano Citterio: "Purtroppo non siamo riusciti a esprimere il nostro calcio e ci dispiace - risponde -: siamo andati subito sotto e la partita si è incanalata come volevano loro. Non siamo stati abbastanza bravi nel giro palla, eravamo lenti e non incisivi davanti. Ci è mancata brillantezza nel superare l’avversario e le cose sono diventate difficili. L’unica vera occasione per riaprirla l’abbiamo avuta con Dany Mota, ma loro con un’altra ripartenza hanno chiuso la gara". Resettare e ripartire per Sassuolo, Udinese e Verona: tre scontri diretti aspettano il Monza per rialzare la testa.

Mi.Cuo.