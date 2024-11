Pareggio in Piemonte. Djuric usa la testa, il Monza strappa un punto

di Michael Cuomo

Creare senza fare male è una filastrocca, ormai, che potremmo adottare per introdurre il racconto di tutte le partite del Monza. A Torino le note non sono cambiate: primo tempo alla grande, per poco Vanoli passa sull’unico tentativo di testa di Coco - salvataggio provvidenziale di Pablo Marì - e il vantaggio è rimandato a inizio ripresa su corner. Quindi la risposta brianzola, immediata in fotocopia: dalla testa di Masina a quella di Djuric dall’altra parte per l’1-1, in una manciata di minuti, che sarà così fino a diventare storia.

La ripresa del cammino, per Nesta, è buona a metà: quando sei laggiù è importante muovere la classifica, ma il peso e il valore del punto preso all’ombra della Mole verrà valutato strada facendo. Tradotto: fondamentale sarà trasformarlo in filotto positivo tra Como, Udinese e Lecce, trittico di partite all’orizzonte brianzolo che darà più di un indizio sulla lotta salvezza. Dall’altra parte continua a leccarsi le ferite un Toro contestato, che davanti ha acquisito consapevolezza e spirito soltanto con la freschezza del subentrato Njie, indispensabile per mettere a referto l’ennesima prestazione positiva di Turati tra i pali monzesi.

Il momento delle due è percettibile anche solo leggendo il tabellino: due cambi ciascuno nell’epoca della cinquina a disposizione degli allenatori tracciano un quadro di emergenza che non è solo di risultati. Nesta galleggia a 9, Vanoli è fermo a 15 e tentenna da un mese e mezzo. E dei singoli poche tracce: Sanabria e Adams senza spunti, Maldini sprecone come nelle ultime settimane. "Dovrebbe fare di più - dirà di lui Nesta al triplice fischio -. Tutto ciò che fa, ne parlano due giorni e deve gestire la pressione. Ha talento da vendere, ma il percorso è anche mentale: deve imparare a ricevere critiche, il talento uscirà e anche lui farà gol". Magari sabato nel derby contro il Como: quale migliore occasione, per lui e per il Monza, per dare una svolta definitiva alla stagione?