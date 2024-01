Qui biancorossi. Monza, nel mirino ancora Bartesaghi

Empoli-Monza è campo e mercato che si intrecciano. Nel nome, uno su tutti, di Daniel Maldini, che aspetta l’esordio in maglia biancorossa rimandato nella serata più buia da un anno e mezzo a questa parte. Il ritorno da ex del figlio d’arte sarà stimolo in più per essere tenuto in considerazione e per incidere da subito nella sua nuova avventura, in una domenica che, nel cuore del mercato, deve essere subito quella giusta per archiviare il brusco stop di sabato.

Mercato, dicevamo. Che ha visto l’arrivo di Maldini e che attende sviluppi tra corsie e attacco: con l’Atalanta si continua a ragionare del prestito di Bakker, che alla Dea non ha trovato fin qui la giusta alchimia per esprimersi al meglio.

Nelle ultime ore si è registrato anche l’inserimento del Torino, già protagonista nel complicato capitolo Colombo: una mossa in attacco a Monza non si esclude a priori, il Milan avrebbe pensato al 9 biancorosso per alleggerire l’operazione Buongiorno e in Brianza sarebbe potuto finire Pellegri per sopperire all’eventuale interruzione anticipata del prestito del centravanti.

Il raffreddamento sul triangolo Milano-Monza-Torino consegna a Colombo almeno una nuova possibilità da sfruttare per tenersi la maglia. Dal Milan, intanto, si guarda anche a Bartesaghi, per cui il club rossonero ha aperto all’ipotesi prestito fino al termine della stagione: con l’uscita di Franco Carboni, e le recenti esclusioni dall’undici titolare di Kyriakopoulos, è sempre viva la volontà di Palladino di rimpolpare la fascia mancina.

