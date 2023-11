Qui biancorossi. Palladino avverte il suo Monza : "Temo più il Cagliari della Juve»

Guai a pronunciarla la parola Juventus. Che è il prossimo avversario casalingo del Monza, che è un po’ dove tutto ebbe inizio: quella vittoria, la prima, con Raffaele Palladino in panchina. Questo, però, è il passato che ci porta al futuro - vicino, ma lontano - in un presente che dice Cagliari, Claudio Ranieri, Andrea Petagna.

Una è la piazza calda dove giocare non è mai cosa facile, l’altro è l’allenatore esperto che ha dimostrato in carriera che tutto può, l’ultimo è l’ex della partita pronto a tutto per mettersi in mostra. Parola al tecnico brianzolo: "La partita più complicata è quella in Sardegna: arriviamo dalla sosta, in un ambiente difficile contro un avversario in salute che ha trovato solidità, gioco e punti". Da affrontare come una finale, per arrivare al meglio, con una sana leggerezza, a un appuntamento contro i bianconeri che profuma già di storia. "Sono preoccupato del nostro atteggiamento: con superficialità diventerebbe dura, voglio vedere il coltello tra i denti, una squadra che lotta e combatte. Questa è la risposta che voglio". Per Palladino i patti con i suoi sono chiari. Tutti nella stiva dell’aereo sul quale non sono saliti Vignato e Franco Carboni: il primo soffre ancora i fastidi avvertiti prima della sosta, l’altro è out per un problema muscolare di lieve entità rimediato in settimana. La buona notizia è Izzo, che dovrebbe rientrare in gruppo a stretto giro di posta. Intanto la difesa può riproporsi in quartetto, soluzione che il tecnico apprezza eccome: "Il 4-2-3-1 mi piace, possiamo farlo perché abbiamo già dimostrato di interpretarlo bene". In quel caso si allargherebbero D’Ambrosio e Kyriakopoulos, mentre è più difficile pensare all’avanzamento di Pessina sulla trequarti: lì, dietro il nove Colombo, scalpita per il ritorno da titolare Dany Mota, che non gioca dall’inizio da un mese e mezzo. L’occasione per lui di rispondere presente, per il Monza di dare un altro, ennesimo, segnale a un campionato di cui vuole essere protagonista.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Jankto; Viola; Petagna, Luvumbo. Allenatore: Ranieri.

(3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Carboni; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Dany Mota; Colombo. Allenatore: Palladino. Michael Cuomo