Qui Monza. Galliani: "Il futuro di Palladino?. Il 27 maggio...»

"Inter-Juve? Ovviamente ho visto la partita ma non commento, parlo solo del Monza. L’Inter come organico è nettamente la più forte secondo me, poi nel calcio non sempre vince la squadra più forte". Lo ha dichiarato l’amministratore delegato e vicepresidente vicario del Monza Adriano Galliani prima dell’inizio dell’Assemblea di ieri della Lega Serie A. "Futuro di Palladino? Abbiamo detto a fine campionato, questi sono i patti ed i patti si rispettano. Il campionato finirà il 26 maggio, quindi il 27 maggio ci vedremo. Papu Gomez? C’è un’udienza il 12 febbraio, quindi speriamo. Poi nel giro di 2-3 giorni si saprà, non dipende da noi". E sui contratti: "Colpani ha cinque anni. E con la salvezza saranno automatici i rinnnovi di D’Ambrosio e Gagliardini".

M.C.