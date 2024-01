Qui monza. Galliani pesca un altro Maldini. Preso Daniel

Maldini e Galliani insieme è storia, che si ripete a Monza: Daniel, secondogenito di Paolo, lascia l’Empoli e va in prestito dal Milan in Brianza. Questa mattina visite e firma con l’amministratore delegato che lo ha visto nascere e muovere i primi passi nel settore giovanile rossonero. L’elemento che serviva per sopperire a un’assenza di lunga durata: quella di Caprari, fuori da inizio a fine stagione. Intanto, per un Carboni che sale - Valentin - un altro se ne va: è Franco, che dal Monza, d’accordo con l’Inter che ne detiene la proprietà del cartellino, è passato alla Ternana, in Serie B, dove ritrova il ds Capozucca che fu il primo a credere in lui a Cagliari. Un passaggio che rafforza la necessità dei brianzoli di andare a puntellare la fascia mancina, dopo che nelle ultime uscite anche Kyriakopoulos, l’indiziato alla titolarità, si è seduto in panchina senza nemmeno subentrare. Valutazioni all’ordine del giorno dopo la prognosi di un mese di stop per il portiere Di Gregorio: l’esclusione di problemi ai legamenti del ginocchio sinistro fanno tirare un sospiro di sollievo, ma non evitano al Monza di ragionare su soluzioni più pronte rispetto alle alternative presenti in rosa. Per Sorrentino il primo vero esame sarà il più difficile: quello contro l’Inter.Michael Cuomo