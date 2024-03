Roma: Palladino studia l'effetto-sorpresa contro De Rossi, possibile cambio di modulo per contrastare Dybala e Lukaku

Contro De Rossi e una Roma in salute, Raffaele Palladino studia l’effetto-sorpresa rispetto alle ultime uscite. Se a Salerno aveva pagato la conferma dell’undici capace di vincere contro il Milan, per domani non è da escludere il nuovo cambio di modulo e il ritorno al 3-4-3 rispetto al quartetto difensivo adottato di recente, per arginare lo stato di grazia di Paulo Dybala con Romelu Lukaku. Con l’assenza di Izzo per squalifica, D’Ambrosio e Caldirola si giocano una maglia al fianco di Pablo Marì e Andrea Carboni. M.C.