Monza-Sassuolo 1-0, basta Colpani per far tornare a volare i brianzoli

Monza, 28 gennaio 2024 – Basta Colpani, al Monza, per tornare alla vittoria e respirare dopo gli ultimi passi falsi. Tre punti che riportano brianzoli in testa alla parte destra della classifica, che ridanno sorriso a un ambiente che in settimana ha respirato una ventata di positività grazie ai nuovi acquisti, subito trasferita sul campo. Così Dany Mota diventa il trascinatore di una squadra brillante davanti, attenta dietro, che legge i momenti e tiene fino al minuto 100, complice un'interruzione prolungata a causa di un incidente nel settore ospiti con un tifoso coinvolto in una caduta: sembrerebbe nulla di grave. Senza nessuno dei nuovi nell'undici, Palladino non rischia e mette in campo l'assetto migliore: con il ritorno di Di Gregorio c'è anche quello di D'Ambrosio da titolare. Akpa Akpro al posto di Gagliardini e Dany Mota toglie una maglia a Colombo e Djuric. L'avvio pimpante dei padroni di casa è trascinato dalla corsia destra: bene Birindelli a tutta fascia, bravo Colpani nel dialogo con i coinquilini d'attacco. Così nasce il gol del vantaggio di Dany Mota di testa, annullato per un tallone in fuorigioco del portoghese a inizio azione. Gioia rimandata solo di qualche minuto: fa tutto bene Dany Mota sulla sinistra, fa ancora meglio Colpani che mira là dove Consigli non può arrivare. Solo Laurienté scalda i guantoni del portierone monzese. Nella ripresa i ritmi si abbassano, i pericoli si contano sulle dita di una mano: qualcosa rischia il Monza, ma la difesa resta vigile. Dall'altra parte ci va vicino Valentin Carboni: palla fuori di un nulla. Poco male: ha riaperto le ali il Flaco, il Monza torna a volare. TABELLINO Risultato primo tempo: 1-0 Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 6.5; D’Ambrosio 6.5, Pablo Marì 6.5, Caldirola 6.5 (88' Izzo sv); Birindelli 7, Akpa Akpro 5.5 (46’ Bondo 6.5), Pessina 6, Ciurria 6; Colpani 7 (77' Zerbin 6.5), Carboni V. 6 (57' Djuric); Dany Mota 7. Allenatore: Palladino 7.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 5.5; Pedersen 5.5, Ruan 5.5, Ferrari 5, Doig 5; Boloca 6 (78' Lipani 5.5), M. Henrique 6; Castillejo 5 (46’ Mulattieri 5.5), Thorstvedt 5.5 (72' Volpato 6.5), Laurienté 6 (46’ Viti 5.5); Pinamonti 5. Allenatore: Dionisi 5.5.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo 6.5. Marcatori: 31’ Colpani. Note: ammoniti Akpa Akpro, M. Henrique, Pedersen e Ruan. Recupero 2' pt e 9' st.