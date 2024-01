Scatta L’allarme. Forte contusione muscolare per Di Gregorio. Il portiere resterà fuori almeno un mese

C’era apprensione in casa Monza per le condizioni di Michele Di Gregorio, infortunatosi durante il primo tempo del match vinto dai brianzoli contro il Frosinone. Uno scontro con Harroui che gli ha causato problemi al ginocchio. Gli esami strumentali cui il portiere è stato sottoposto ieri hanno evidenziato una forte contusione muscolare alla coscia sinistra, senza interessamento articolare. Di Gregorio resterà ai box almeno un mese, lasciando il trono di miglior portiere per media voto. Il Monza per cautelarsi si è già mosso per intervenire sul mercato in entrata, se ce ne fosse bisogno. Per questo motivo nel mirino c’è Silvestri dell’Udinese. L’estremo difensore è stato scalzato da Okoye nelle gerarchie di mister Cioffi.