Scontro salvezza. Monza, ancora infortuni: a Lecce senza Djuric

Il Via del Mare per la retta via in campionato. Lecce-Monza, per Alessandro Nesta, si presenta così: come l’opportunità, ennesima, non per forza l’ultima, per alzare la testa e dare un senso al lavoro fatto fin qui. Che si vede a occhio nudo guardando il campo e le prestazioni, ma che scompare classifica alla mano, con i brianzoli a galleggiare nella penultima casella del campionato. Lecce lì e Juve in casa, una dietro l’altra in campionato. Era già capitato due stagioni fa: un pari in Salento - primo punto della storia monzese in Serie A - non era bastato all’allenatore di allora, Giovanni Stroppa, per restare in sella, poi quella contro i bianconeri fu la partita stappa-stagione. La speranza dell’ambiente è che questo binomio porti lo stesso esito, senza scossoni. A Monzello la società è presente come sempre, Galliani è arrivato per il pranzo di venerdì e Nesta parla con autorevolezza: "Siamo penultimi perché non abbiamo fatto punti, si racchiude tutto lì. Quando c’è da vincere bisogna farlo e questa forza ci è mancata: bene a Verona, poi arriva il Venezia e pareggiamo. C’è chi magari ne subisce 5 in una partita, ma ne vince una più di noi". E l’umore? "C’è ottimismo, e io lo sono sempre. Contro l’Udinese l’unica cosa che non mi è piaciuta è il risultato". Nell’undici anti-Lecce, contro l’amico Giampaolo, il tecnico deve fare a meno di Djuric per un problema all’adduttore: al suo posto Dany Mota. L’altro assente, che si aggiunge ai noti, è Ciurria, fermato dall’influenza.

(3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Pedro Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Dany Mota. All. Nesta. Michael Cuomo