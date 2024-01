Turno di stop. Allenatore in tribuna. In panchina oggi ci sarà il vice Citterio

Dopo Torino e Frosinone, anche a Empoli il Monza non avrà il sostegno dal campo del suo allenatore. Raffaele Palladino, espulso contro il Napoli - difeso da De Laurentiis nel post gara - e quindi fuori a Frosinone, ha dovuto abbandonare l’area tecnica anche contro l’Inter per un chiarimento chiesto al quarto uomo. Così diventano 2 squalifiche in 3 partite. "Non critico mai gli arbitri, ho molto rispetto verso di loro - la sua versione sabato scorso -. Sono andato dal quarto uomo Volpi a chiedere spiegazioni e mi ha buttato fuori: evidentemente in questo periodo non puoi parlare, la prossima volta starò zitto". A Torino lo scorso anno aveva guidato Peluso, allo Stirpe e oggi pomeriggio il vice Citterio: il bilancio è di un pareggio contro Juric (1-1) e la vittoria di due settimane fa contro Di Francesco.

M.C.