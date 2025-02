Vince solo la paura. Monza-Lecce, pari e noia. Dany Mota senza mira. Adesso serve un miracolo

di Michael CuomoMONZAQuando domina la paura, non vince nessuno. Così Monza e Lecce si dividono la posta senza farsi male: la prima del Nesta-bis è uno 0-0 che vale un punto, che vuol dire muovere la classifica, ma che a questo punto del campionato e con questa situazione lì dietro dà poco o nulla. In cambio ci sono i segnali che eravamo soliti sottolineare: una difesa solida, compatta, attenta, di contro un attacco troppo poco incisivo per risultare pericoloso in zona-gol. Solo un quarto d’ora scarso per Keita Balde, e sarà lui a dover dare una marcia in più quando abbinerà alle sue qualità e alla sua esperienza anche una condizione fisica e atletica di quelle che valgono minuti importanti. Il 3-5-2 con cui si è ripresentato davanti alla sua gente Nesta aveva Ganvoula come terminale offensivo, ma il primo a tremare è Turati dall’altra parte, e con lui la traversa: per questione di centimetri la sassata di Helgason su punizione (2’) non vale il vantaggio. C’è Dany Mota, ma è troppo impreciso, in mezzo al campo Urbanski si perde tra le maglie e riemerge solo quando si avvicina all’area, quindi il solito su e giù degli esterni che tra copertura e costruzione non hanno tempo di rifiatare. Il Lecce, si vede, ha più certezze. Una di queste anche in tribuna: il settore ospiti domina l’atmosfera, dall’altra parte qualche lenzuolo pungente sulla situazione sfruttando l’ironia. Sul campo si fa sul serio: prima Pierotti alto di testa (26’), poi Krstovic al volo (31’) scalda i guantoni del portiere di casa. Per Nesta, che guida i suoi sfidando il termometro con maglioncino a giro collo, un sussulto con Pedro Pereira, ma il contro-balzo da dentro l’area (38’) finisce in curva. Chiudere il primo in avanti stappa la tensione del Monza, che nella ripresa è più disinvolto. Tanto da andare lui vicino al vantaggio: Caprari fa il 10 e apre il compasso col destro (71’), Falcone risponde col guantone e la toglie dall’incrocio.L’unico vero sussulto dello stadio, che poi ha sperato a mani giunte su Helgason, Krstovic e Pierotti: un tris di occasioni dove i centimetri e Turati hanno fatto il loro per mantenere l’equilibrio. Dicevamo, neanche Keita Balde è poi riuscito a dare quel che mancava: un valore aggiunto al grande lavoro difensivo, tenuto in piedi da Izzo con D’Ambrosio e Carboni. In panchina c’era Palacios, in tribuna Lekovic, in campo si è visto Brorsson e non ha neanche sfigurato in un duello con Krstovic, non un 9 qualunque del campionato. Può essere l’antipasto di Roma, dove mancherà Izzo (diffidato, ammonito e quindi squalificato). Intanto il Venezia è più vicino, la distanza dalla salvezza si è accorciata di poco, ma di questi tempi è abbastanza anche questo, e la ripartenza è un passettino in classifica. Se basterà per dire che l’occasione è stata sfruttata, solo il cammino lo dirà.