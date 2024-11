Volley, basket e calcio uniti: "Basta violenza sulle donne"

Adriano Galliani dice sempre che "Valori e appartenenza aiutano a ottenere risultati". È sempre stato il suo marchio di fabbrica vincere, ed è sempre stata sua priorità guardare oltre al campo perché è da fuori che ottieni il meglio lì sul verde. L’idea, per il secondo anno consecutivo, nasce dal partner Motorola, sponsor di maglia del Monza, di Pallacanestro Varese e della UYBA Volley di Busto Arsizio. Calcio, basket e pallavolo insieme per una campagna - #NonMiViolare - sull’uso responsabile dello smartphone contro il revenge porn, in collaborazione con Telefono Rosa, la prima associazione italiana al fianco delle donne.

Domani, per Monza-Lazio, Vero Volley Milano contro UYBA e Pallacanestro Varese-Virtus Bologna, i giocatori scenderanno in campo con maglie speciali: al posto del logo dell’azienda, il simbolo della campagna di sensibilizzazione: il mirino di una fotocamera, a ricordare che chiunque può essere vittima di questo reato. L’occasione è utile a Galliani per svelare le eccellenze del club brianzolo: "Aiutiamo i nostri giovani del settore giovanile nella crescita come uomini, prima che come calciatori. Un format che si chiama Storie Biancorosse, un codice di condotta rigido, il percorso psicofisico, uno psicologo a disposizione dei ragazzi e incontri con uomini dello sport esempio di successo attraverso sani valori".