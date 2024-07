Morto Comunardo Niccolai, campione d’Italia con il Cagliari: era il ‘re degli autogol’

Pistoia, 2 luglio 2024 – A oltre cinque mesi dalla scomparsa di Gigi Riva, il Cagliari piange un altro campione dello scudetto del 1970: Comunardo Niccolai. Lo stopper della squadra campione d'Italia e della Nazionale ai mondiali del Messico è morto in ospedale a Pistoia all'età di 77 anni.

“Lascia il ricordo di un grande sportivo, un uomo educato, gentile, rispettoso, cordiale, che sapeva farsi voler bene". Così il Cagliari calcio sui social.

A Cagliari era arrivato giovanissimo dopo un anno alla Torres: è rimasto con la maglia rossoblù nel periodo che va dal 1964 al 1976. Poi il passaggio al Perugia. È passato alla storia come "re degli autogol”, forse per quel colpo di testa che aveva sorpreso Albertosi nella partita tra Juventus e Cagliari del 1970.

Oltre duecento le partite con la maglia del Cagliari, tre in Nazionale. Si infortunò in maglia azzurra proprio nella prima gara dei Mondiali in Messico.

Dopo il ritiro, intraprese la carriera di allenatore all'interno della Figc: è stato apprezzato selezionatore delle giovanili azzurre tenendo a battesimo giocatori che avrebbero scritto la storia della Nazionale, come Gianluigi Buffon e Francesco Totti. Nel 1993-94 ha guidato la Nazionale maggiore femminile.