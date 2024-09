MotoGp, Dorna pesca da Red Bull per aumentare i fan: arriva Kelly Brittany

Roma, 17 settembre 2024 – L’intento di Liberty Media, proprietaria della MotoGp, è chiara: espandere il marchio fuori dai confini europei e asiatici, aprirsi al mondo americano, sfondare sull’intero globo grazie a prototipi incredibili e sorpassi mozzafiato. La MotoGp vuole espandersi e per farlo è necessario spingere sul marketing, sui social media, coinvolgendo le giovani generazioni. A tal proposito, Dorna ha ufficializzato una nuova manager che andrà ad agire sul marketing dopo una lunga esperienza in Red Bull: Kelly Brittany.

Dal 2025 nuova era

Liberty Media non si ferma. La Moto gp può diventare un brand mondiale, riconosciuto ovunque, soprattutto negli States dove ancora c’è tanto margine. Oggi i social media e il reparto marketing rappresentano un traino eccezionale e ogni azienda che si rispetti punta sul potenziamento di queste aree per sviluppare il brand. Lo faranno anche Liberty Media e Dorna che hanno deciso di affidarsi a Kelly Brittany. La manager arriva in qualità di Managing Director of Global Marketing e porterà con sé la lunga esperienza in Red Bull, sia nel comparto Racing sia in quello Technology. E considerando quanto il mondo Red Bull sia diventato riconoscibile nel mondo la scelta appare giusta. Brittany sarà operativa dal 2025 e lavorerà dalla sede Dorna di Madrid. “La Moto gp è uno dei campionati più prestigiosi al mondo e sono entusiasta di iniziare questa avventura con l’obiettivo di avvicinare tante persone a questa disciplina – la sua prima dichiarazione – Vogliamo amplificare su scala mondiale il brand Moto gp, anche utilizzando gli spazi culturali, i social media e agendo per fasce demografiche”. Il Motomondiale ha già una buona base, ma si può ancora migliorare: “Ci sono già basi importanti per quanto riguarda il coinvolgimento dei fan e la nostra missione è costruire ulteriori fondamenta e abbattere ogni barriera”. Soddisfatto anche il grande capo di Dorna Carmelo Ezpeleta. La base è di 500 milioni di fan, ma si cerca di aumentare sensibilmente tale numero: “Siamo contenti dell’ingresso di Kelly in Moto gp – le parole di Ezpeleta – Il marketing e la promozione sono la nostra zona di interesse per mettere i fan al centro di tutto e l’inserimento di Kelly sarà una risorsa molto preziosa per noi. La nostra base è di 500 milioni di fan, ma vogliamo di più. L’idea è costruire un team che possa riflettere esperienze e competenze diverse nella missione di espandere questo sport”. Intanto, si torna a correre a Misano nel weekend. Dal 20 al 22 gran premio dell’Emilia Romagna con gara Moto gp fissata la domenica alle 13, un’ora prima per evitare la sovrapposizione con il gp di Singapore di Formula 1.