Muscoli, tecnica e tanta voglia di arrivare. La Vis punta ancora su Ignacio Molina

Nonostante l’assenza di una parte del tifo organizzato la Vis a Terni, non vuole porre fine ai propri sogni. Nella giornata di ieri i gruppi "Pesaro Ultras 1898" e "Gioventù Pesaro 2014" hanno infatti detto che non andranno in trasferta. Decisione dovuta all’ imposizione della tessera del tifoso, necessaria ad accedere alla struttura, non approvata da questa parte di tifoseria biancorossa. Supporter vissini che tuttavia potranno continuare a sostenere Juan Molina ancora a lungo. Infatti dopo il rinnovo estivo di capitan Manuel Di Paola fino al 2029 e quello di Riccardo Zoia fino al 2028, la Vis blindando Molina fino al 2027 toglie un suo pezzo pregiato dal mercato.

L’attaccante argentino classe 97, autore fin qui di due reti (decisive per la vittoria casalinga contro la Lucchese) era stato ricercato in questa sessione di mercato da Messina, Arzignano ed Altamura. Voci che avevano indotto lo stesso tecnico Stellone, alla vigilia dell’ ultima gara contro il Pontedera, a fare il suo nome tra gli uomini mercato di questo Gennaio, che in casa Vis si sta rivelando privo di trasferimenti. Ad eccezione del rientro a Torino di Antolini, accasatosi poi alla Pro Vercelli, ad una settimana dalla chiusura del mercato la Vis vede avvicinarsi la conferma dell’ intero gruppo squadra. Se le voci su Coppola ed Okoro sembrano infatti affievolirsi con il passare dei giorni, rinnovando Molina la Vis ha tolto dal mercato anche il terzo ed ultimo nome fatto da Stellone. Spesso subentrando a gara in corso, l’argentino grazie al suo spirito combattivo e alla sua prestanza fisica si è rivelato fin qui fondamentale per gestire i finali di gara. Proprio come accaduto a Pontedera la Vis, dimostrando una grande caparbietà ed una eccelsa organizzazione difensiva, è riuscita a gestire sul finale il minimo vantaggio ed accapparrarsi la settima vittoria di misura stagionale. Merito va indubbiamente dato alla generosità dei propri riferimenti offensivi e all’ intensità con cui i subentrati riescono ad approciare la gara. Molina porta in dote entrambe le qualità e anche in vista della prossima gara parte in ballottaggio con Okoro.

Vis che seppur con tanti diffidati si presenterà allo scontro per il terzo posto senza squalificati e con il solo Nina indisponibile(per lui un problema alla mano riportato nella scorsa settimana). Al contrario la Ternana vede invece nell’ attaccante Federico Romeo(squalificato contro i biancorossi) l’ulteriore defezione ai già tanti infortunati. Tuttavia coloro che dispongono della fidelity card, acquistabile esclusivamente presso la sede sociale di via Simoncelli al costo di 5 euro, potranno prendere un biglietto per lo scontro al vertice fino alle 19 di sabato 25 gennaio su www.vivaticket.it e presso i punti vendita abilitati di tutto il territorio nazionale, i biglietti per il settore ospiti.

Lorenzo Mazzanti