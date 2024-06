Napoli a Conte per risollevarsi. Oggi l’annuncio

Sono i giorni degli allenatori, nel valzer che interessa molte squadre di serie A. Tra ufficiazzazioni previste (ieri la Fiorentina ha annunciato l’arrivo di Palladino in panchina) e altre imminenti, il parco dei tecnici al via nella prossima serie A presenterà molte caselle diverse.

Il nome più grosso, per palmarès personale, è quello di Antonio Conte, il cui nome potrebbe essere annunciato già oggi come allenatore del Napoli, probabilmente con un post su X dal presidente Aurelio De Laurentiis. L’ex ct è arrivato ieri a Roma dove ha incontrato il patron negli uffici della Filmauro. L’accordo sarebbe già stato trovato sulla base di un contratto triennale a sei milioni di euro all’anno più bonus, a quanto risulta senza la presenza di clausole particolari per l’uscita.

De Laurentiis ha corteggiato a lungo Conte, anche durante la stagione che ha segnato il disastroso rendimento, soprattutto se paragonato a quello dello scudetto di Spalletti. A quanto pare un altro componente dello staff azzurro seguirà Conte a Napoli, ovvero Lele Oriali. L’ex Inter sarà il team manager e curerà i rapporti tra lo spogliatoio e la proprietà. Sul mercato, Conte vorrebbe Lukaku al posto di Osimhen in partenza e il ds Manna sta trattando con il Chelsea, che non sembra più interessato ad Osimhen dopo l’ingaggio di Maresca come tecnico dei Blues. In difesa difficile arrivare a Buongiorno del Torino, che dovrebbe essere il nuovo capitano granata.

A Roma invece la posizione di Tudor non è così solida alla Lazio, che sta pensando a Sergio Conceicao, che si è appena separato dal Porto e ha un’offerta dal Marsiglia, ma addirittura circola la voce di un’idea Allegri, ora che la separazione anche formale dalla Juventus è consumata e Max è libero di accasarsi. Con Vanoli in partenza dal Benezia per andare al Torino, il patron del Venezia Niederauer pensa a Sarri, ma l’opzione più concreta è Di Francesco.